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Найстарша мешканка Львова відзначила 109-річчя: історія зв’язкової УПА, яка пережила Голодомор

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Олена Рибалко відзначила 109-річчя
фото: city-adm.lviv.ua

Олени Рибалко пережила Голодомор 1932−1933 років

У Львові найстарша мешканка міста Олена Кирилівна Рибалко відзначила 109-річчя. З нагоди дня народження довгожительки у Львівській міській раді розповіли про історію її життя, пише «Главком».

Олена Рибалко народилася 2 червня 1917 року на Вінниччині. Свого часу жінка здобула медичну освіту. Під час Другої світової війни довгожителька була медикинею та зв’язковою УПА.

«Працюючи лікаркою, пані Олена допомагала пораненим повстанцям та присвятила медицині майже все своє життя, вийшовши на пенсію у 89 років. Серед її пацієнтів були відомі діячі української культури, науки та церкви – Дмитро Павличко, Іван Крип’якевич, Йосиф Кладочний, а також поранені повстанці, яким вона допомагала у складні часи», – розповіли у мерії.

Також на долю Олени Рибалко випав Голодомор 1932−1933 років. Після війни жінка переїхала до Львівщини.

З нагоди ювілею найстарішу мешканку Львова привітали грошовим подарунком у розмірі 10 тис. грн та букетом квітів. «Традиційно наш Іван Фасольник привітав уродинницю та вручив від Львівської громади 10 000 гривень допомоги і Кошик довголіття з букетом квітів. Бажаємо пані Олені міцного здоров’я, родинного тепла, любові близьких і щоденної радості!», – розповіла керівниця управління соціального захисту Львівської міської ради Тетяна Колесник.

Нагадаємо, у Кривому Розі довгожителька Марія Шевцова відзначила 102-й ювілей. Жінка свого часу пережила Голодомор та була учасницею бойових дій Другої світової війни. Марія Шевцова є ветеранкою Другої світової війни. Напередодні війни вона вступила до школи медсестер, а 23 червня 1941 року увійшла до складу IV Українського фронту, де служила медсестрою. 

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Теги: Друга світова війна Львів довголіття

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Життя

Найстарша мешканка Львова відзначила 109-річчя: історія зв’язкової УПА, яка пережила Голодомор
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