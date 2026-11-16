«Я встаю. І я йду далі». Ірина Федишин відповіла на критику через повернення до роботи після втрати доньки

Ірина Федишин пояснила, чому так швидко повернулася до роботи після трагедії

Співачка пояснила, чому вирішила продовжити творчу діяльність після трагедії, та розповіла, що допомагає їй переживати втрату дитини

Українська співачка Ірина Федишин відреагувала на критику через швидке повернення до роботи після втрати доньки. Артистка пояснила, що продовження творчої діяльності не означає, що вона перестала сумувати за дитиною або забула про пережиту трагедію. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву виконавиці.

За словами Федишин, рішення повернутися до звичного життя та займатися улюбленою справою не свідчить про те, що біль від втрати минув. Навпаки, співачка наголосила, що продовжує жити з пам'яттю про доньку.

«Так. Я встаю. І я йду далі. Я повертаюся. Бо йти далі – не означає, що мені вже не болить, не означає залишати позаду тих, кого любиш. Це означає нести цю любов у своєму серці й продовжувати жити», – зазначила артистка.

Виконавиця також розповіла про значення музики у своєму житті після пережитої трагедії. За її словами, творчість допомагає висловлювати почуття, які складно передати словами.

Федишин переконана, що музика має особливу силу, адже здатна торкатися людської душі та допомагати впоратися з внутрішнім болем.

Саме тому робота над композицією стала для артистки способом передати власні переживання. Співачка наголосила, що повернення до творчості не означає відмови від пам'яті про доньку.

Нагадаємо, українська співачка Ірина Федишин 13 жовтня втратила доньку під час пологів, тоді ж під загрозою опинилося й життя артистки. Артистка перебувала на 35-му тижні вагітності.

Згодом Ірина Федишин повідомила, що через важкі ускладнення під час вагітності втратила доньку, а лікарям довелося видалити їй матку. Артистка описала обставини трагедії, яка сталася під час звернення по медичну допомогу до лікарні Святої Анни у Львові, та висловила запитання щодо дій медиків.

Ірина Федишин «Біль»

Після втрати доньки Ірина Федишин випустила пісню «Біль». Чоловік співачки, продюсер Віталій Човник, розповів, що артистка почала записувати композицію невдовзі після повернення з пологового будинку. Перші дві спроби виявилися невдалими: через сльози та переживання виконавиця не змогла завершити запис. Попри це, Федишин продовжила працювати над піснею, намагаючись через музику висловити свій біль.