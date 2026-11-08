Сердючка, Білик, коктейлі та німесил. Як минув головний новорічний концерт року (фоторепортаж)

Music Hall Олени Мозгової: Сердючка підняла Палац «Україна» на ноги, а Білик тікала від камер

У столичному Палаці «Україна» відбувся запис новорічного великого музичного шоу «Мій Music Hall». Вєрка Сердючка презентувала нову пісню, Ірина Білик переспівала свій новорічний суперхіт українською, а Віталій Козловський та Анна Трінчер влаштували на сцені справжнє акробатичне шоу. Водночас не всі заявлені в афіші артисти дісталися сцени, а головні зірки вечора не надто охоче спілкувалися з пресою.

7 листопадат2026 року у Національному палаці мистецтв «Україна» відбувся концерт «Мій Music Hall» – масштабний музичний проєкт продюсерки Олени Мозгової, який цього разу мав особливу місію: створити телевізійний новорічний випуск. Саме тому атмосфера вечора була відповідною. Сценічні декорації, світлове оформлення та постановки номерів переважно витримали у святковій зимовій стилістиці. Артисти також не забували вітати глядачів із Різдвом та Новим роком.

Продюсерка Олена Мозгова

Олену Мозгову, яка є не лише продюсеркою, а й ведучою цього шоу, цього вечора обрала виразний сценічний образ - довгу чорну сукню в підлогу, з приталеним силуетом і довгими рукавами, доповнивши її світлим декоративним аксесуаром на волоссі.

Образ вийшов елегантним, королівським, дещо кінематографічним, але водночас позбавленим зайвої театральності. Мозгова з'являлася перед публікою з мікрофоном, в окуляраз і карткою шоу, тримаючи в руках весь процес.

Сердючка і Білик – головні зірки вечора

Найгучніші овації цього вечора, безперечно, дісталися Вєрці Сердючці та Ірині Білик. Обидві артистки представили номери, які стали головними подіями концерту.

Вєрка Сердючка представила нову пісню

Сердючка приїхала не лише заради виконання добре знайомих публіці хітів. Вона презентувала нову композицію «Два бокали prosecco». Публіка зустріла прем'єру надзвичайно тепло. А коли артистка завершила виступ, зал вимагав продовження. Сердючка була готова і сама запропонувала вийти на біс. Друге виконання настільки розігріло публіку, що на ноги підвівся весь зал Палацу «Україна», і старі, і малі. Відео цього моменту публікує «Главком».

Вєрка Сердючка. Прем’єра «Два бокали просекко»

Звично захоплень глядачі зустріли йІрину Білик. Співачка цбого вечора повернула до життя свій відомий новорічний суперхіт «Мне не жаль» (реліз 2005 року), представивши його україномовну версію – «Не шкода». Знайома мелодія, оновлений текст і святковий настрій зробили свою справу: публіка щедро нагородила артистку оваціями.

Анна Буткевич та Ірина Білик

Білик була однією з небагатьох артисток, що виходила в цей вечір на сцену Палацу двічі. Примадонна виконала нову дуетну пісню з Анною Буткевич, спадкоєміцею імперії АТБ.

Коктейль із Козловського та Трінчер

Одним із найефектніших номерів вечора став дует Віталія Козловського та Анни Трінчер. Артисти об'єднали дві свої коктейльні композиції – «Піна колада» Козловського та «Два коктейлі Маргарита» Трінчер.

Але обмежуватися звичайним спільним виконанням виконавці не стали. Їхній номер перетворився на повноцінну хореографічну постановку зі складними акробатичними трюками. Дует продемонстрував, що коктейльна тематика може бути не лише музичною, а й цілком спортивно-еротичною.

Анна Тринчер та Віталій Козловський

Особливого драйву концерту додав нині популярний співак Шугар із композицією «Німесил». Його виступ став одним із тих моментів, коли прийом таких музичних «медикаментів» має непередбачувано позитивний ефект.

Оплески також зібрав Loud зі стильною музичною композицією. Ауріка Ротару виконала пісню «Вона», присвячену нашим захисникам, які боронять Україну на війні.

Тепло зустріла київська публіка й співачку Оксану Муху зі Львова, яка представила відому композицію «Місто спить», та Марію Бурмаку з її давні хітом «Не тому».

Окремо варто відзначити Іванку Червінську, яка чудово інтерпретувала давню українську пісню «Вербова дощечка». Цей виступ став одним із музично самобутніх моментів вечора, нагадавши, що українська сцена може бути цікавою не лише завдяки попхітам і гучним прем'єрам.

Дебют Дади та несподіванки афіші

Серед учасників концерту була й молода артистка Дада – продюсерський проєкт Олени Мозгової. Співачка вийшла на сцену у відвертому сценічному вбранні в супроводі великої хореографічної групи, до якої увійшли близько десяток дівчат.

Співчака Дада дебютувала на великій сцені

Запальна композиція та енергійна постановка нагадували європейську танцювальну попмузику. За стилістикою номер можна було б порівняти з виступами грецької співачки Олени Папарізу.

Втім, не всі артисти з афіші зрештою з'явилися на сцені. Глядачі так і не дочекалися виступів Злати Огнєвіч, Христини Соловій та Людмили Монастирської. Причин відсутності цих артисток зі сцени під час концерту не оголошували.

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За лаштунками: зірки не поспішали до журналістів

Кореспондент «Главкому», який працював на концерті, повідомляє: головні суперзірки вечора – Ірина Білик та Вєрка Сердючка – не надто прагнули спілкуватися з представниками медіа.

Білик пояснила, що їй складно щось говорити, коли на неї спрямовані десятки камер. Атмосфера навколо зіркових інтерв'ю була доволі напруженою: деяким операторам навіть фізично перекривали можливість зйомки суперзірки.

Таким чином, побачити артистів на сцені журналістам виявилося значно простіше, ніж отримати від них коментарі на серйозні питання за лаштунками.

Три з половиною години без антракту

Концерт розпочався із затримкою приблизно на пів години. Можливо, саме тому організатори вирішили не робити антракту: шоу тривало без великої перерви близько трьох із половиною годин.

Телевізійну версію глядачі всієї України зможуть побачити новорічну ніч в Єдиному телемарафоні.