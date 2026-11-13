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«Крізь сльози та біль». Чоловік Ірини Федишин розповів, як вона записала першу пісню після втрати доньки

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Ірина Федишин крізь сльози записала пісню про свій біль
фото з відкритих джерел

Віталій Човник: «Вона співала і плакала»

Українська співачка Ірина Федишин випустила пісню «Біль» після втрати доньки. Чоловік артистки, продюсер Віталій Човник, розповів, як створювалася ця композиція у своєму блозі в Instagram, пише «Главком».

Пісню «Біль» Ірина Федишин почала записувати, коли повернулася з пологового будинку додому. За словами Віталія Човника, співачка декілька разів приходила на студію. Першого разу їй не вдалося заспівати.

«Ця пісня народилася тоді, коли Ірина повернулася додому з пологового будинку. Повернулася без нашої донечки... З розбитим серцем і болем, який неможливо передати словами. Я бачив, скільки сліз було виплакано, скільки душевних сил їй знадобилося, щоб знову переступити поріг студії, стати перед мікрофоном і спробувати заспівати. Першого разу вона не змогла... Почала співати, і сльози не дали продовжити. Здавалося б, звична для неї справа. Скільки разів вона заходила у студію, ставала перед мікрофоном, одягала навушники й починала співати…» – пригадав чоловік.

Коли Ірина Федишин прийшла до студії вдруге, їй також не вдалося заспівати через пережите та біль. Однак вона пробувала знову й знову. Чоловік артистки зауважив, що, ймовірно, так творчі люди лікують свою душу. Віталій Човник зізнався, що й сам не стримував сліз, коли бачив стан дружини.

«Я пам'ятаю, як стояв у студії й дивився на свою дружину. Я бачив, як важко їй давалося кожне слово. Як оживали спогади, як біль, який вона намагалася висловити через музику, знову накривав її з головою. Вона співала і плакала. Я теж не міг стримати сліз. І тоді я вкотре зрозумів, яку неймовірну силу має музика. Іноді вона може сказати більше, ніж тисячі слів», – зазначив він.

Ірина Федишин «Біль»

Врешті подружжя випустило пісню «Біль». Віталій Човник також писав слова до композиції та працював над створенням. Продюсер сподівається, що їхня пісня допоможе іншим людям позбутися емоційного болю. «Можливо, хоча б на мить стане легше на душі. Стане підтримкою для тих, хто пережив втрату. Для тих, хто сьогодні плаче наодинці і не знає, де знайти сили для завтрашнього дня», – резюмував чоловік співачки.

Як розповідав «Главком, співачка Ірина Федишин заспівала про свій біль після втрати доньки. Артистка неочікувано випустила пісню, не анонсувавши прем'єру пісні. Пісня отримала назву «Біль». У пісні артистка описує свої почуття та емоції, які вона переживає після втрати доньки. Ірина Федишин заспівала, як болить та кричить її душа від болю та спогадів, які обпікають її серце до сліз.

Нагадаємо, українська співачка Ірина Федишин 13 жовтня втратила доньку під час пологів, тоді ж під загрозою опинилося й життя артистки. Артистка перебувала на 35-му тижні вагітності.

Згодом Ірина Федишин повідомила, що через важкі ускладнення під час вагітності втратила доньку, а лікарям довелося видалити їй матку. Артистка описала обставини трагедії, яка сталася під час звернення по медичну допомогу до лікарні Святої Анни у Львові, та висловила запитання щодо дій медиків.

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Теги: Ірина Федишин співачка діти пісня трагедія

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