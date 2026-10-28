Співачка Камалія потрапила у скандал через танці у військовій формі

Камалія відреагувала на хейт через відео у військовій формі

Співачка Камалія втрапила у скандал через відео у військовій формі. Артистка зняла відео, сидячи на військовій техніці, під свою пісню, чим розлютила українців у мережі. Про це пише «Главком» із посиланням на допис зірки.

На кадрах, якими поділилася співачка Камалія, вона сидить на бронеавтомобілі у військовій формі, разом із виконавцем Vladias. Артисти виконують пісню та танцюють, сидячи на автомобілі.

Зокрема, це відео артистка присвятила військовим 2-го механізованого батальйону 12-ї окремої важкої механізованої бригади «Бісова дюжина». Артистка подякувала військовим за захист. «Мої любі «Бісікі»! Дякую вам за мужність, силу та кожен день боротьби за Україну! Пишаюся вами, люблю вас і вірю в нашу Перемогу! Слава ЗСУ! Слава нашим Героям!» – написала співачка.

Реакція мережі на відео Камалії

Камалія заспівала з викоанавцем Vladias, сидячи на бронемашині фото: кадр з відео

Деякі користувачі негативно оцінили допис артистки та розкритикували її, порадивши видалити відео. Зокрема, у коментарях переважала критика на адресу артистки, а також обурення користувачів із нецензурною лексикою:

«Якого милого ви оділи форму?»

фото: скриншот Іnstagram

«Видалить краще як по мені».

фото: скриншот Іnstagram

«Чи можна одягати військову форму цивільним? Відео просто жах!»

фото: скриншот Іnstagram

«Чому мені слова пісні разом з цим відеороликом асоціюються не з веселим а сумним?»

фото: скриншот Іnstagram

«Який жах, зовсім невчасно в такому одязі це для вас розваги?»

фото: скриншот Іnstagram

«Ну це жах просто!»

фото: скриншот Іnstagram

Відповідь Камалії на хейт

Згодом Камалія відреагувала на гнівні коментарі у своєму дописі та заявила, що вона допомагає військовим і є волонтером, тож, коли їздить на фронт до захисників, має право одягати військову форму.

«Які ви експерти усі! А не хотіли би поїхати до наших захисників, підтримати, допомогти? Що ви зробили, диванні критики? Я не просто співачка, я військовий волонтер, і маю право, коли їду до військових, одягати форму! А в чому ще мені ще там з ними бігати?! Одягнути концертне плаття та підбори! І військова форма, це ще і безпечність у лісі! Тим паче, у мене волонтерські шеврони та шеврони підопічної бригади! На жаль, не все можна публікувати і не все можу показати, коли я знаходжуся з ними! А відео зі мною, під мою пісню, захотіли зняти хлопці, тому що вони, теж звичайні люди, і іноді, теж хочуть посміхатися! Слава ЗСУ! Слава нашим героям!» – висловилася артистка.

фото: скриншот Іnstagram

Водночас вона нагадала про збір для військових, який опублікувала раніше, та дорікнула своїм хейтерам, запитавши, чи долучилися вони до допомоги ЗСУ, перш ніж ображати та критикувати її. «Трохи раніше опублікувала збір хлопцям, хоч хтось з вас, скинув хочаб, одну гривню? Тільки зі свого рота один понос можете лити та обсирати людину за допомогу!» – додала співачка.

фото: скриншот Іnstagram

Нагадаємо, актор Тарас Цимбалюк вбрався у військову форму з шевроном 12-ї бригади спеціального призначення для зйомок у фільмі «Привіт Лютий», чим обурив захисника військовослужбовця Данііла Мірешкіна, який служить в «Азові». На думку Данііла, справжні бійці «Азова» здобувають право носити цей шеврон через жорсткі випробування – базовий курс бойової підготовки, участь у бойовий діях тощо. Тарас Цмбалюк відреагував на обурення військовослужбовця.