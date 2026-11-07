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Ірина Федишин розповіла, що більше не зможе народити дитину

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Федишин зізналася, що довго не наважувалася розповісти про пережите
фото: Ірина Федишин / Facebook

Співачка розповіла про майже 12 годин від появи перших симптомів до операції та поставила запитання медикам львівської лікарні

Українська співачка Ірина Федишин повідомила, що через важкі ускладнення під час вагітності втратила доньку, а лікарям довелося видалити їй матку. Артистка докладно описала обставини трагедії, яка сталася під час звернення по медичну допомогу до лікарні Святої Анни у Львові, та висловила запитання щодо дій медиків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Ірини Федишин у Facebook.

Федишин зізналася, що довго не наважувалася розповісти про пережите. За її словами, вона часто отримувала від підписників слова підтримки та побажання, щоб у майбутньому в неї ще народилася донька. Однак тепер співачка вирішила пояснити, чому така надія більше неможлива.

«Я втратила не лише донечку… Я більше ніколи не зможу народити дитину… Через важкі ускладнення мені довелося пережити складну операцію, під час якої мені видалили матку… Маленька надія, яка б ще жевріла глибоко у моєму серці, згасла назавжди», – написала артистка.

Федишин пояснила, що причиною трагедії стало передчасне відшарування плаценти. За її словами, ускладнення розвивалося особливо підступно: кровотеча була внутрішньою, тому зовні її не було видно. Співачка наголосила, що хоче розповісти про пережите не лише заради власної історії, а й для того, щоб інші вагітні жінки могли вчасно звернути увагу на небезпечні симптоми.

Як почався вечір перед трагедією

За розповіддю Ірини, того дня, у неділю, вона почувалася добре. Разом із родиною відвідала храм, де вони посповідалися та прийняли Святе Причастя. Співачка згадує, що під час служби відчувала рухи донечки.

Згодом родина вирішила піти на сімейний кіносеанс. Перший незвичний симптом з'явився приблизно о 17:30, коли вони трохи запізнилися на фільм.

«Саме тоді я відчула легкий підниваючий біль, як на жіночі дні. Це мене трохи злякало, адже раніше такого не було. Але я подумала, враховуючи свій термін, можливо це тренувальні перейми і таке відчуття може бути», – пригадала Федишин.

За деякий час біль минув, родина додивилася кіно та повернулася додому. Однак після відпочинку неприємні відчуття поновилися. Співачка звернулася до лікарки, яка вела її вагітність, і повідомила, що рухи дитини відчуває, виділень немає, але живіт продовжує піднивати.

Після консультації їй порадили залишитися вдома та прийняти призначені препарати. Коли біль не минув, Федишин повторно звернулася до лікарки. Згодом до неї додому приїхала інша медикиня, яка мала приймати пологи.

Під час огляду, як переказує співачка, лікарка виявила, що матка закрита, але трохи скорочується, а живіт періодично твердіє. Медикиня припустила, що йдеться про передчасні пологи, однак критичного стану не побачила. Федишин запевняє, що на той момент ще відчувала рухи дитини.

Біль поступово посилювався. Близько 01:30 співачка повідомила лікарці, що їй не стає легше. А вже о третій годині ночі ледве підвелася з ліжка, розбудила чоловіка та сказала, що більше не витримує.

До пологового приїхали о 3:55

Чоловік Віталій повідомив лікарці, що вони вирушають до пологового будинку. Дорогою подружжя заїхало за медикинею.

До лікарні Святої Анни у Львові родина прибула о 3:55. Там почали перевіряти серцебиття дитини, однак почути його не вдавалося. Федишин розповідає, що медики тривалий час намагалися знайти серцевий ритм, переміщуючи апарат по животу.

«Потім вони казали «браді, браді». Я спитала, що це означає? На що почула, що дитині не комфортно у середині», – написала артистка.

За її словами, спроби почути серцебиття тривали близько години. Лише після цього до лікарні прибула лікарка, яка мала провести ультразвукове дослідження.

Федишин звернула увагу на те, що в закладі вночі не було чергового лікаря ультразвукової діагностики. Фахівець мав приїхати за викликом. Співачка вважає, що через це родина втратила дорогоцінний час.

Під час першого огляду в приймальному відділенні лікарка запропонувала перейти до кабінету УЗД на другому поверсі. Чоловік артистки здивувався, що дружині в такому стані доведеться самостійно підніматися сходами. Однак, за словами Федишин, їм відповіли, що кабінет розташований в іншому крилі будівлі.

Під час подальшого обстеження медикиня повідомила, що серцебиття дитини відсутнє.

У цей момент Віталій зателефонував по відеозв'язку іншому лікарю, у якого Федишин регулярно проходила УЗД під час вагітності. Чоловік показував йому зображення на моніторі, а фахівець пояснював, куди спрямовувати датчик.

За словами співачки, лікар побачив повне відшарування плаценти та сказав, що її необхідно негайно доправити до операційної.

Під час операції лікарям довелося видалити матку

Коли медики зрозуміли, що кровотеча відбувалася всередині організму, Федишин почали готувати до термінової операції. Артистка стверджує, що навіть тоді їй довелося самостійно пересуватися між поверхами лікарні.

Після операції співачка прокинулася в палаті. Тоді вона ще не знала, наскільки критичним був її стан і яких наслідків зазнало її здоров'я.

«А далі я вже прокинулася у палаті з болючим усвідомленням, що дитини немає… Тоді я ще не знала, що і мене ледве врятували… що ситуація була настільки складною, що лікарі, рятуючи мене, змушені були видалити матку, і я більше не зможу народити дитину», – розповіла Федишин.

За словами співачки, у медичній виписці після госпіталізації були зазначені три записи:

  • внутрішньоутробна загибель донечки;
  • видалення матки;
  • геморагічний шок III ступеня.

Федишин підрахувала, що від першого болю до операції минуло майже 12 годин. Вона наголосила, що передчасне відшарування плаценти є небезпечним станом, за якого рахунок може йти на хвилини.

Які запитання співачка поставила медикам

Окрему частину допису Ірина присвятила обставинам надання медичної допомоги. Вона не приховує, що після пережитого знову й знову повертається думками до тієї ночі та намагається зрозуміти, чому все відбувалося саме так.

Зокрема, співачка ставить запитання щодо рішень лікарок, до яких зверталася до госпіталізації. Її дивує, чому після скарг на біль їй не рекомендували одразу їхати до лікарні, а запропонували залишатися вдома та чекати на дію призначених препаратів.

Також Федишин запитує, чому під час домашнього огляду не перевірили серцебиття дитини та не виміряли їй артеріальний тиск. За її словами, обстеження фактично обмежилося візуальною оцінкою стану та внутрішнім оглядом.

Ще одне питання стосується роботи пологового будинку. Артистка хоче з'ясувати, чому вночі там не було чергового лікаря ультразвукової діагностики та чому вагітну жінку з сильним болем не перевозили на каталці.

Окремо вона звернула увагу на медичний протокол, який отримала після госпіталізації. У документі, за її словами, було зазначено, що її транспортували на каталці, хоча фактично вона самостійно пересувалася між поверхами.

Федишин не стверджує, що може встановити причини всіх рішень медиків, однак вважає, що вони могли вплинути на перебіг подій і тяжкість наслідків для її здоров'я.

«Я не медик, але, аналізуючи все, що сталося, не можу позбутися думки, що ці рішення могли вплинути на трагічний перебіг подій і тяжкість наслідків для мого здоров’я…» – написала вона.

Співачка також повідомила, що лікарки, до яких вона зверталася напередодні, визнають: мали б скерувати її до лікарні, а не залишати вдома. Водночас Федишин окремо подякувала медикам, які врятували їй життя.

«Я вдячна лікарям, які врятували моє життя, та їхні дії напередодні для мене залишаються незрозумілими», – зазначила артистка.

Вона сподівається, що всі обставини будуть належно з'ясовані, а керівництво лікарні та відповідальні фахівці зроблять необхідні висновки. За словами Федишин, її розповідь має стати застереженням для інших жінок і привернути увагу до безпеки вагітних пацієнток.

Федишин розповіла, як вчиться жити після втрати

Наприкінці допису співачка поділилася переживаннями після трагедії. Вона зізналася, що досі має багато запитань, сліз і болючих спогадів. Водночас поступово вчиться приймати нове життя.

Федишин зазначила, що їй важко слухати пояснення лікарок, які визнають, що мали скерувати її до лікарні раніше. Артистка також розуміє, що повернути втрачене вже неможливо.

Водночас вона говорить про вдячність за те, що залишилася живою, адже потрібна своїм дітям, чоловікові та батькам.

Ірина Федишин має 15-річного сина Юрія та 13-річного Олега
Ірина Федишин має 15-річного сина Юрія та 13-річного Олега
фото: Ірина Федишин / Facebook

«Сьогодні я вчуся жити з двома почуттями водночас – невимовним болем за тим, що втратила, і безмежною вдячністю за те, що маю», – написала співачка.

Федишин додала, що вірить у Бога та переконана: її історія на цій землі ще не завершена.

Нагадаємо, 13 жовтня стало відомо про втрату доньки Ірини Федишин. Згодом чоловік співачки Віталій Човник розповів, що життя артистки також було під загрозою. Він повідомив про складну операцію та значну крововтрату дружини.

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Теги: історія лікар Ірина Федишин співачка пологи медик вагітність

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