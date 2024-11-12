«Я цього не їм». Меланія Трамп розкритикувала одну з найпопулярніших страв у світі

Колишня топ-модель розказала у книзі про розкішну вечерю з шести страв, яку подали під час державного візиту до Японії з Дональдом Трампом у 2019 році

54-річна Меланія Трамп, яка незабаром повернеться до Білого дому у статусі першої леді США, розповіла про свої смаки у харчуванні

Дружина Дональда Трампа, 54-річна уродженка Словенії Меланія Трамп розповіла, що не може їсти японську кухню, а саме: суші та сашимі з сирою рибою. Цим вона поділилася в мемуарах «Меланія», зазначає Daily Express.

Колишня топ-модель розказала у книзі про розкішну вечерю з шести страв, яку подали під час державного візиту до Японії з Дональдом Трампом у 2019 році.

«Проте я намагаюся спробувати місцеву кухню, коли це можливо. Та вечеря в Токіо була блискучим поєднанням смаків і текстур, чудовим уявленням про японську кухню. Це відповідало моїм уподобанням», – написала вона в мемуарах.

В Імператорському палаці Токіо пара насолоджувалася cote de boeuf rotie (ростбіф ребра – «Главком»), glace mont fuji та різними іншими вишуканими стравами. Під час того ж візиту вони також пообідали яловичим стейком вагю з колишнім прем’єр-міністром Сіндзо Абе та його дружиною Акіе Абе.

На столі не було суші та сашимі, які містять сиру рибу, бо саме цей продукт ненавидить Меланія Трамп.

До слова, експерша леді Сполучених Штатів Меланія Трамп підтвердила, що виступає за безперешкодну реалізацію права жінок на переривання вагітності. Про це повідомляє The Guardian.

Так, журналісти звернули увагу, що дружина експрезидента у своїх мемуарах «Меланія», підтримує право на аборти, хоча її чоловік у своїй передвиборчій кампанії займає іншу позицію.

Як відомо, у Білому домі служба безпеки дала дружині експрезидента США Дональда Трампа Меланії псевдонім «Рапунцель». Про це в своїй книзі «Зараз я відповім на ваші питання: що я бачила в Білому домі Трампа» розповіла колишній прессекретар Білого дому Стефані Грішем.

У книзі повідомляється, що Меланія Трамп рідко брала участь в поїздках і заходах, в основному перебуваючи або в Білому домі, або зі своїми батьками.