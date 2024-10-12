Зеленський підсумував результати візитів до чотирьох столиць Європи

Зеленський під час візиту до Німеччини зустрівся з канцлером Олафом Шольцом

Президент представив українським партнерам деталі плану перемоги

Український президент Володимир Зеленський провів європейське турне. Завдяки цьому Україна отримала нові оборонні пакети. Про це він розповів у своєму Telegram-каналі.

«Оборонні пакети для захисту, ППО, інвестиції у виробництво дронів та іншої зброї в Україні – це все результати візиту в Лондон, Париж, Рим і Берлін», – пояснив президент.

Він також зазначив, що представив українським партнерам деталі плану перемоги.

«Тепер будемо працювати на рівні команд, щоб зробити наші кроки на фронті та в дипломатії максимально сильними. Наше спільне завдання – наблизити справедливий мир для України й всієї Європи», – наголосив глава держави.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Берліна у п’ятницю, 11 жовтня, який вочевидь планували під засідання формату «Рамштайн» на рівні лідерів.

Нагадаємо, вранці 11 жовтня Володимир Зеленський прибув до Ватикану для переговорів з Папою Франциском під час свого о турне європейськими столицями, щоб заручитися підтримкою.

10 жовтня у Парижі президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном. Президент України представив Макрону деталі плану перемоги. Вони обговорили його окремі пункти та домовилися опрацювати план разом із союзниками найближчим часом.

Крім того, 10 жовтня президент Володимир Зеленський здійснив візит до Великої Британії. У Лондоні президент Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.