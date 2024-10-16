Заморозки та подекуди дощ: прогноз погоди на 16 жовтня

В багатьох областях України пройдуть дощі, в західних регіонах очікуються заморозки

16 жовтня на українців очікує вночі суха погода, вдень в деяких регіонах дощитиме. За прогнозами синоптиків на Україну очікують перші заморозки, найбільш відчутними вони будуть у західних та центральних областях. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вітер буде північно-західний, 5-10 м/с.

Протягом доби 16 жовтня в Україні температура повітря буде змінюватись від нічних та ранкових заморозків у західних регіонах, до відносно теплої осінньої погоди на півдні та сході країни. Очікується, що вночі температура повітря опуститься до -1°C, на півдні країни прогріється до +6°C. Вдень буде тепліше – 10-12°C на заході, а на півдні та в Криму – 12-14°C.

Карта погоди в Україні 16 жовтня Фото: Укргідрометцентр

У Київській області очікується сонячний день, але із можливим короткочасним дощем протягом доби. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +4-6°C, а вдень підніметься до 9-11°C. В Києві очікується мінлива хмарність з помірними опадами вдень.