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Король Великої Британії змінив раціон харчування через боротьбу із раком

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Король Британії почав робити перерву на обід вдень
фото із відкритих джерел

Король Чарльз неохоче, проте змушує себе їсти обід, бо хворіє на рак

Король Великої Британії змінив раціон харчування після новини про рак. Він на якийсь час відмовився від обіду, натомість вживаючи лише половину авокадо, пише портал RadarOnline.

«75-річний король скористався порадою свого лікаря, помічників і дружини, 77-річної королеви Камілли, і додав трохи їжі до свого розпорядку дня. Вперше король Чарльз почав їсти обід – раніше завжди зайнятий монарх вважав це «розкішшю», – пишуть журналісти.

«З деяким небажанням він тепер їсть щось в обідній час», – додало джерело видання. Зазначається, що король іноді взагалі пропускав прийоми їжі, чим викликав серйозне занепокоєння у своїх рідних.

Поки Чарльз їв свій авокадо Камілла, як повідомляється, споживала традиційний курячий бульйон із капустою, горохом і квасолею. Вона також може час від часу насолоджуватися копченим лососем.

До слова, король Великої Британії Чарльз III 30 квітня, повернувся до громадських обов'язків уперше відтоді, як у лютому в нього діагностували рак. Разом із дружиною, королевою Каміллою, він відвідав онкологічний центр Macmillan при лікарні Університетського коледжу.

Нагадаємо, 5 лютого 2024 року пресслужба Букінгемського палацу повідомила, що лікарі виявили у Чарльза III рак під час обстеження після операції через збільшення передміхурової залози. Король вже почав проходити регулярне лікування, але йому довелося на якийсь час відмовитися від публічних обов'язків.

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Теги: Велика Британія харчування король Король Чарльз III

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