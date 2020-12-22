Как не заскучать в новогодние праздники: пять интересных занятий

Что делать, когда все мандарины и салаты съедены

Новогодние праздники — очень ленивое и расслабленное время. Когда еще, как не в эти дни, многие просыпаются в полдень только для того, чтобы взять прошлогодний салатик и завалится с ним на диван, чтобы еще немного полежать, смотря какой-нибудь фильм. Однако даже это может надоесть спустя пару дней, и тогда захочется сделать что-нибудь другое.

Вот несколько занятий, которые помогут отлично провести время в праздники, после того, как будут съедены все мандарины и салаты и посмотрены все любимые новогодние фильмы.

Приготовьте что-нибудь вкусное и необычное

Если все прошлогодние блюда уже съедены, значит пора приготовить что-нибудь еще, например, имбирное печенье или рождественский кекс. Либо попробовать свои силы в готовке какого-нибудь экзотического блюда, которое удивит всех ваших родных. Если у вас есть дети, готовьте вместе с ними, сможете совместить приятное с полезным: провести время с детьми и быстрее закончить с делами на кухне.

Сделайте доброе дело

Вопреки словам известного персонажа из мультфильма, тот, кто помогает людям, не тратит время зря. Добрые дела, сделанные для других людей — прекрасный источник положительных эмоций для нас самих. Поэтому стоить найти немного времени на какое-нибудь хорошее дело: купить игрушки для детского дома или продукты для нуждающихся, сделать пожертвование в благотворительный фонд (только выбирайте действительно надежный), помочь приюту для животных и т. д.

Займитесь творчеством

Творчество — это отличный способ морально отдохнуть, получить порцию новых идей и вдохновения. Сходите на урок рисования, игры на фортепиано или попробуйте слепить вазу из глины. Не важно, каким именно будет занятие, важен интересный творческий процесс. Не пытайтесь сделать все идеально, рисуйте и лепите так, как получается, не зацикливаясь на результате, иначе творчество может вызвать напряжение.

Уделите время себе

Обязательно найдите на каникулах время только для себя. Помечтайте, составьте список своих планов на следующих год, почитайте любимую книгу или устроите себе день красоты. В общем, проведите время так, как хочется только вам.

Займитесь зимним спортом

После съеденного в первые дни января можно немного растрясти жирок, занявшись каким-нибудь зимним спортом. Покатайтесь на лыжах, санках или коньках, сыграйте в хоккей во дворе или поиграйте с друзьями в снежки, устроив эпичную битву.

Устройте семейный вечер

Организуйте приятные семейные посиделки, например, с настольными играми (конечно, если вы можете безопасно проводить время с членами семьи так, чтобы никто не заболел). Создайте уютную и непринужденную атмосферу, пообщайтесь со своими домашними, повеселитесь, вспомните интересные семейные истории и сделайте несколько забавных совместных фотографии. Подобные посиделки надолго заряжают положительными эмоциями и дарят приятные воспоминания, которые будут согревать вас весь следующий год.

Ранее «Скотч», сообщал, что новый клип режиссера Германа Ненова для спровоцировал скандал.

Дело в том, что в новом клипе Ирины Билык на песню «Я умею любить» снялся актер Андрей Уткин, который известен ролями в американском гей-порно. В частности на это обратил внимание блогер BespaLov в своем обзоре на YouTube.