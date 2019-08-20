Как выглядит частный самолет принца Гарри и Меган Маркл: фото изнутри



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Принц Гарри и Меган Маркл

Герцог и герцогиня Сассекские для перелета в Ниццу воспользовались самолетом американской компании

Сассексы отправились в поездку на бизнес-джете американской компании Cessna, который рассчитан на 12 пассажиров. Стоимость фрахта такой «пташки» составляет примерно 20 тысяч фунтов стерлингов, пишет The Sun.

Салон самолета, длиной порядка 13 метров, может быть дополнительно оборудован по желанию заказчика. Но, как правило, там есть телевизоры, Wi-Fi, DVD-проигрыватели, спутниковое радио и колонки.

Во время полета пассажирам предлагают на ужин изысканные блюда и закуски из высококачественных продуктов, а также напитки, в том числе вино и шампанское премиум-класса.

Сиденья легко трансформируются в кровать, что очень удобно с учетом того, что Меган путешествует с маленьким Арчи.

Джет развивает скорость до 495 миль в час, а топливный бак рассчитан примерно но 7 часов полета. С учетом расстояния из Лондона до Ниццы этого вполне достаточно, так как полет занимает всего пару часов.