  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Злата Огневич поразила поклонников невероятной гибкостью

    • Розсилка
    <p>Видео тренировки певица опубликовала в своем микроблоге</p> <div></div> - Злата Огневич поразила поклонников невероятной гибкостью

    Видео тренировки певица опубликовала в своем микроблоге

    Знаменитость обожает тренироваться в вечернее время

    Популярная украинская певица Злата Огневич похвасталась своей растяжкой. Звезда записала видео, как с легкостью садится на шпагат. Видео певица обнародовала в своем Инстаграме. Перед камерой Злата Огневич появилась без макияжа в коротком топе и лосинах. Под публикацией знаменитость отметила, что обожает тренироваться именно вечером.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

    Идеальный поперечный шпагат гибкой Огневич изрядно поразил фанов.

    «Роскошная растяжка», «Красавица завораживает гибкостью тела», «Вы пример и мотивация», - писали в комментариях захваченные подписчики.

     

    певица Злата Огневич социальная сеть Instagram
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ