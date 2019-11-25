Злата Огневич поразила поклонников невероятной гибкостью
Видео тренировки певица опубликовала в своем микроблоге
Знаменитость обожает тренироваться в вечернее время
Популярная украинская певица Злата Огневич похвасталась своей растяжкой. Звезда записала видео, как с легкостью садится на шпагат. Видео певица обнародовала в своем Инстаграме. Перед камерой Злата Огневич появилась без макияжа в коротком топе и лосинах. Под публикацией знаменитость отметила, что обожает тренироваться именно вечером.
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Идеальный поперечный шпагат гибкой Огневич изрядно поразил фанов.
«Роскошная растяжка», «Красавица завораживает гибкостью тела», «Вы пример и мотивация», - писали в комментариях захваченные подписчики.