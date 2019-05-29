Канье Уэст рассказал о проблемах со своей психикой



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Артист стал гостем Дэвида Леттермана, где рассказал о проблемах со здоровьем

41-летний Канье Уэст борется с тяжелыми психическим заболеванием.

По словам супруга Ким Кардашьян, он каждый день принимает таблетки. Если же прекратить прием медикаментов, то музыкант может оказаться в больнице. Канье признался, что у него случаются приступы паранойи.

«Тебе кажется, что все обманывают тебя, хотят тебе зла, правительство вставило чип тебе в голову и записывает твои мысли, кругом заговор», — поделился он.

Кроме того, Уэст рассказал о случае, когда сотрудники больницы обошлись с ним непрофессионально. Музыканта несколько раз приковывали наручниками к кровати, усугубляя его состояние.

В ноябре 2016 года Канье был направлен в психиатрическую клинику UCLA Medical Center после тяжелого нервного срыва. Однако он так и не смог окончательно вылечиться. Ранее рэпер также признавался, что из-за депрессии постоянно думал о том, чтобы покончить с собой и переживал, что супруга подаст на развод.

В марте этого года музыкант провел ярмарку в поддержку фонда, который занимается проблемами ментального и психического здоровья.

Джерело: graziamagazine.ru