Колядки под аккордеон: Ivan Navi поздравил подписчиков с Рождеством



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instagram.com/ivan_naviofficial

Ivan Navi записал трогательное видео

Певец опубликовал в Instagram видео, на котором вместе с сестрой выполняет колядку «Прилетіли ангелята».

На видео Иван играет на аккордеоне, девушка, стоящая позади поет первый куплет колядки. На припеве в кадре появляется мама, папа и бабушка исполнителя.

С аккордеоном певца связывает долгая история - пять лет обучения в музыкальной школе.

В посте Иван обозначил свою сестру Лену и отца Тараса. И прокомментировал пост приветствием с Рождеством:

«Моя замечательная семья, как мы любим колядки! Сяркевичи приветствуют Вас с Рождеством Христовым! Христос Родился! Славим Его!»

Исполнитель хитов «Такі молоді», «Тимчасовий релакс» и других старается всегда оставаться на одной волне с фанатами. Поэтому он не только публикует семейные видео, но и организует встречи во многих городах Украины.

Так, недавно исполнитель посетил Университета Короля Данила в Ивано-Франковске, чтобы рассказать о своем пути к успеху.

instagram.com/ivan_naviofficial

Музыкант поделился историей своего перехода от бокса к музыке, рассказал о детстве на Левандовке и о том, как провел шесть лет в церковном хоре.