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    Колядки под аккордеон: Ivan Navi поздравил подписчиков с Рождеством

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    Колядки под аккордеон: Ivan Navi поздравил подписчиков с Рождеством
    instagram.com/ivan_naviofficial

    Ivan Navi записал трогательное видео

    Певец опубликовал в Instagram видео, на котором вместе с сестрой выполняет колядку «Прилетіли ангелята».

    На видео Иван играет на аккордеоне, девушка, стоящая позади поет первый куплет колядки. На припеве в кадре появляется мама, папа и бабушка исполнителя.

    С аккордеоном певца связывает долгая история - пять лет обучения в музыкальной школе.

    В посте Иван обозначил свою сестру Лену и отца Тараса. И прокомментировал пост приветствием с Рождеством:

    «Моя замечательная семья, как мы любим колядки! Сяркевичи приветствуют Вас с Рождеством Христовым! Христос Родился! Славим Его!»

    Исполнитель хитов «Такі молоді», «Тимчасовий релакс» и других старается всегда оставаться на одной волне с фанатами. Поэтому он не только публикует семейные видео, но и организует встречи во многих городах Украины.

    Так, недавно исполнитель посетил Университета Короля Данила в Ивано-Франковске, чтобы рассказать о своем пути к успеху.

    ____12.00.39
    instagram.com/ivan_naviofficial

    Музыкант поделился историей своего перехода от бокса к музыке, рассказал о детстве на Левандовке и о том, как провел шесть лет в церковном хоре.

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