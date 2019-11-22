Кейтлин Дженнер рассказала, как с ней общаются дети: «Они зовут меня папой»



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Внуки дали звезде прозвище Бум-бум

По словам Дженнер, Кендалл стала первым человеком в семье, кто поинтересовался, какое обращение будет звучать наиболее комфортно для Кейтлин

Брюс Дженнер является одним из самых ярких представителей трансгендерного сообщества. Несколько лет назад спортсмен решился операцию по смене пола и выбрал себе новое имя. Сейчас бывший муж Крис Дженнер известен миру как Кейтлин, тем не менее, некоторых вещей смена пола не изменила.

Недавно на реалити-шоу Кейтлин рассказала о своих взаимоотношениях с детьми после операции. Выяснилось, что все они с пониманием отнеслись к такому решению, но сестры Кардашьян-Дженнер не смогли перестать считать Кейтлин своим отцом.

«Они зовут меня папой», – рассказала она.

По словам Дженнер, Кендалл стала первым человеком в семье, кто поинтересовался, какое обращение будет звучать наиболее комфортно для Кейтлин. Не колеблясь, она ответила, что сестры могут продолжать звать ее папой, ведь даже смена пола не смогла повлиять на сильные отцовские чувства. Также Дженнер добавила, что ей бывает странно слышать, как после слова «папа» девочки говорят «она».

19 внуков Дженнер придумали еще один способ избежать лишний проблем и неловкости. Они дали звезде прозвище Бум-бум, и после этого путаницы стало меньше. По мнению Дженнер, Брюс был в жизни его дочерей для того, чтобы воспитывать их, а Кейтлин просто разделяет с ними все удовольствия.