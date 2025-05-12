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Трагічний інцидент на Позняках: молодий чоловік випав з вікна багатоповерхівки

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Трагічний інцидент на Позняках: молодий чоловік випав з вікна багатоповерхівки
Місцеві пабліки стверджують, що чоловік вижив після падіння
фото: соцмережі

Офіційна інформація від правоохоронних органів щодо обставин та причин події відсутня

Сьогодні, 12 травня, у столичному районі Позняки стався трагічний інцидент. Молодий чоловік випав з вікна однієї з багатоповерхівок. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки

Наразі офіційна інформація від правоохоронних органів щодо обставин та причин події відсутня.

Водночас, у місцевих соціальних мережах з'явилася інформація від очевидців, які стверджують, що чоловік залишився живим після падіння. Про його стан та отримані травми наразі невідомо.

На місці події працюють правоохоронці та медики. Вони встановлюють обставини інциденту та надають необхідну допомогу постраждалому.

Нагадаємо, 9 травня на території залізничного вокзалу під Києвом неповнолітню уразило струмом, з опіками дівчину госпіталізовано до медичного закладу. За попередньою інформацією, 14-річна дівчина перебувала на даху потяга. Постраждалу з термічними опіками 3-4 ступеню госпіталізовано до медичного закладу.

Теги: Київ чоловік соцмережі

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