Киевская опера объединит украинскую классическую музыку и современную поэзию в уникальном проекте

В проекте примут участие известные украинские вокалисты и поэты

10 и 11 декабря в 19:00 в Киевской опере (Киевский академический театр оперы и балета для детей и юношества) состоится уникальный проект «Украинский диптих» (Музыка. Поэзия). В течение двух вечеров в программах прозвучат редко исполняемые произведения классиков украинской музыки и современная поэзия.

Существует стереотип, что в украинской академической музыке нет произведений, которые могли бы конкурировать с классикой европейского романтизма. Киевская опера опровергнет этот стереотип. Искусство - это живой организм, в котором откладываются исторические и социальные контексты общества. Поэтому неудивительно, что в украинской музыке и в опере, в частности, сложились и закрепились стереотипы, продиктованные властью: шароварщина с неотъемлемыми комическими образами, рассуждения о тяжелой судьбе крестьянства.

«Именно сейчас, в наше время быстрых изменений и сплошной нестабильности, украинцам стоит задуматься над собственной идентификацией. Искусство - это символ и инструмент, благодаря которому мы можем глубже понять себя и, вооружившись критическим мышлением, проанализировать ментальность нации вне призм враждебных идеологий», - говорит автор идеи, директор-художественный руководитель театра Петр Качанов.

В проекте примут участие дирижер Владимир Кожухарь, хормейстер Анжела Масленникова, солист Национальной оперы Украины Валентин Дитюк, солисты Киевской оперы Андрей Гонюков, Александр Киреев, Руслана Коваль, Дарья Миколенко, Анастасия Полищук, Дмитрий Фощанка, а также поэты Юрий Издрык, Артем Полежака, Илона Ельтек, Дмитрий Лазуткин в музыкальном сопровождении Алексея Боголюбова (рояль), Любомира Фещак (контрабас) и Алексея Мартынюка (перкуссия).