Без украинских песен. YouTube представил топ-10 музыкальных видео 2020 года в Украине
В рейтинге не оказалось ни одной песни на украинском
1 декабря 2020 года видеоплатформа YouTube традиционно представляет рейтинг самых популярных видео 2020 года, которые собрали наибольшее количество просмотров в Украине
Среди музыкальных видео больше всего просмотров в Украине в 2020 году собрала коллаборация певицы Клавы Кока и популярного исполнителя NILETTO с хитом «Краш», а вся десятка выглядит так:
Топ-10 музыкальных видео 2020 года в Украине
- Клава Кока & Niletto - Краш (official video)
- little Big - Hypnodancer (Official Music Video)
- artik & Asti - Девочка танцуй (Official Video)
- Mia Boyka & Егор Шип - Пикачу
- Little Big - Uno - Russia - Official Music Video - Eurovision 2020
- Morgenshtern & Элджей - Cadillac (Слив Клипа, 2020)
- Dabro - Юность (Official Video)
- Morgenshtern & Тимати - El Problema (Prod. Slava Marlow) [Премьера Клипа, 2020]
- Баста & Zivert - Неболей
- Monatik & Вера Брежнева — Вечериночка
Среди авторских видео в 2020 году украинские пользователи больше всего смотрели развлекательный и познавательный контент, а также интервью известных людей. Так, в рейтинге самых популярных видео этого года на YouTube лидером стала пародия от канала Silirada на хит белорусского исполнителя Мэвл «Холодок». Второе и третье место заняли выпуски телевизионных шоу – «Холостячка» и «Від пацанки до панянки». Кроме того, в десятку попало интервью Андрея Богдана Дмитрию Гордону, а также сюжет про остров Бали c канала Антона Птушкина про путешествия.