  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Без украинских песен. YouTube представил топ-10 музыкальных видео 2020 года в Украине

    • Розсилка
    Без украинских песен. YouTube представил топ-10 музыкальных видео 2020 года в Украине

    В рейтинге не оказалось ни одной песни на украинском

    1 декабря 2020 года видеоплатформа YouTube традиционно представляет рейтинг самых популярных видео 2020 года, которые собрали наибольшее количество просмотров в Украине

    Среди музыкальных видео больше всего просмотров в Украине в 2020 году собрала коллаборация певицы Клавы Кока и популярного исполнителя NILETTO с хитом «Краш», а вся десятка выглядит так:

    Топ-10 музыкальных видео 2020 года в Украине

    1. Клава Кока & Niletto - Краш (official video)
    2. little Big - Hypnodancer (Official Music Video)
    3. artik & Asti - Девочка танцуй (Official Video)
    4. Mia Boyka & Егор Шип - Пикачу
    5. Little Big - Uno - Russia - Official Music Video - Eurovision 2020
    6. Morgenshtern & Элджей - Cadillac (Слив Клипа, 2020)
    7. Dabro - Юность (Official Video)
    8. Morgenshtern & Тимати - El Problema (Prod. Slava Marlow) [Премьера Клипа, 2020]
    9. Баста & Zivert - Неболей
    10. Monatik & Вера Брежнева — Вечериночка

     

    Среди авторских видео в 2020 году украинские пользователи больше всего смотрели развлекательный и познавательный контент, а также интервью известных людей. Так, в рейтинге самых популярных видео этого года на YouTube лидером стала пародия от канала Silirada на хит белорусского исполнителя Мэвл «Холодок». Второе и третье место заняли выпуски телевизионных шоу – «Холостячка» и «Від пацанки до панянки». Кроме того, в десятку попало интервью Андрея Богдана Дмитрию Гордону, а также сюжет про остров Бали c канала Антона Птушкина про путешествия.

     

    Теги: музыка YouTube новости
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies