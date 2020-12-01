Без украинских песен. YouTube представил топ-10 музыкальных видео 2020 года в Украине

В рейтинге не оказалось ни одной песни на украинском

1 декабря 2020 года видеоплатформа YouTube традиционно представляет рейтинг самых популярных видео 2020 года, которые собрали наибольшее количество просмотров в Украине

Среди музыкальных видео больше всего просмотров в Украине в 2020 году собрала коллаборация певицы Клавы Кока и популярного исполнителя NILETTO с хитом «Краш», а вся десятка выглядит так:

Топ-10 музыкальных видео 2020 года в Украине

Среди авторских видео в 2020 году украинские пользователи больше всего смотрели развлекательный и познавательный контент, а также интервью известных людей. Так, в рейтинге самых популярных видео этого года на YouTube лидером стала пародия от канала Silirada на хит белорусского исполнителя Мэвл «Холодок». Второе и третье место заняли выпуски телевизионных шоу – «Холостячка» и «Від пацанки до панянки». Кроме того, в десятку попало интервью Андрея Богдана Дмитрию Гордону, а также сюжет про остров Бали c канала Антона Птушкина про путешествия.