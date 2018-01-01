Во всем виновата экс-супруга: 82-летний Вуди Аллен ответил на обвинения в насилии

Волна обвинений в Голливуде начала напоминать цунами

Несколько дней назад дочь режиссера Вуди Аллена Дилан Фэрроу в очередной раз напомнила о том, что ее отец надругался над ней, когда ей было семь лет. Эту историю журналисты уже слышали не раз. Долгие годы Дилан пытается привлечь к ней внимание общественности, но не очень успешно. Доказать правдивость ее слов так и не удалось. Несколько дней назад



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Волна обвинений в Голливуде начала напоминать цунами

Несколько дней назад дочь режиссера Вуди Аллена Дилан Фэрроу в очередной раз напомнила о том, что ее отец надругался над ней, когда ей было семь лет.

Эту историю журналисты уже слышали не раз. Долгие годы Дилан пытается привлечь к ней внимание общественности, но не очень успешно. Доказать правдивость ее слов так и не удалось. Несколько дней назад Дилан снова упрекнула голливудскую общественность в отсутствии участия.

По ее словам, многие готовы выступить с резкой критикой, когда речь идет о Харви Вайнштейне, но предпочитают не замечать преступлений Вуди Аллена. Слова Дилан нашли отклик: некоторые актеры отказались сотрудничать с режиссером в будущем.

В их числе - Колин Ферт, заявивший об этом публично. Алек Болдуин, напротив, встал на сторону Аллена. The Guardian сообщает, что Болдуин пристыдил звезд, начавших массово отрекаться от Вуди, назвав происходящее несправедливым, и даже запустил в его защиту акцию в Twitter.

«В отношении Вуди Аллена проводились судебные расследования, но никаких обвинений предъявлено не было. Отказ сотрудничать с ним несправедлив. Я работал с Алленом трижды и горжусь этим», - отметил Болдуин.

Ответил на обвинения и сам Вуди Аллен.

«Более 25 лет назад, когда Дилан обвинила меня в сексуальном насилии, клиники Child Sexual Abuse Clinic и New York State Child Welfare провели тщательное расследование и независимо друг от друга заключили, что надругательства не было. Согласно заключению специалистов клиник, моя бывшая жена Миа Фэрроу просто внушила этот ужас ребенку, пытаясь отыграться на мне из-за нашего расставания», - отметил Аллен.

Джерело: Hello!