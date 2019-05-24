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    Жизнь

    Ким Кардашьян и Канье Уэст тратят на детей 130 тысяч долларов в месяц

    • Розсилка
    Ким Кардашьян и Канье Уэст тратят на детей 130 тысяч долларов в месяц

    Звездная пара ни в чем не отказывает своим детям

    Ким Кардашьян и Канье Уэст растят четырех детей — пятилетнюю Норт, трехлетнего сына Сейнта, годовалую малышку Чикаго и новорожденного малыша Псалма. Содержание детей звездной семье обходится примерно в $ 130 000 ежемесячно. В эту сумму, которую посчитали журналисты The Sun, входят не только развлечения, вещи и игрушки, но также образование, путешествия и здоровье.

    Например, у Норт есть уже свой стилист. Девочка, которая вот-вот пошла в подготовительный класс, занята одновременно в нескольких секциях. Также малышка, как и мама, мечтает стать звездой — она уже снимается в роликах на YouTube и посещает вечеринки звездных подруг своего возраста.

    В начале мая Кардашьян-Уэст пополнилась четвертым малышом Псалмом.

    Джерело: graziamagazine.ru

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