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    Шоу-биз

    Ким Кардашьян показала редкие фото со своей свадьбы

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    Ким Кардашьян - Ким Кардашьян показала редкие фото со своей свадьбы
    Ким Кардашьян

    Звезда реалити-шоу и Канье Уэст отмечают пятилетие брака

    Ровно пять лет назад – 24 мая 2014 года – Ким Кардашян вышла замуж за рэпера Канье Уэста. Роскошная свадебная церемония тогда прошла в живописной Италии. По слухам, общая стоимость торжественного мероприятия на 200 гостей составила почти три миллиона долларов.

    Звезда реалити-шоу решила вспомнить, как это было пять лет назад, и поделиться со своими подписчиками в соцсети Instagram ранее неопубликованными фотографиями со свадьбы.

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    Ким Кардашьян показала редкие фото со своей свадьбы
    Ким Кардашьян показала редкие фото со своей свадьбы
    Ким Кардашьян показала редкие фото со своей свадьбы
    Ким Кардашьян показала редкие фото со своей свадьбы
    Ким Кардашьян показала редкие фото со своей свадьбы
    Ким Кардашьян показала редкие фото со своей свадьбы
    Ким Кардашьян показала редкие фото со своей свадьбы
    Ким Кардашьян показала редкие фото со своей свадьбы
    Ким Кардашьян показала редкие фото со своей свадьбы
    Ким Кардашьян показала редкие фото со своей свадьбы
    Ким Кардашьян показала редкие фото со своей свадьбы
    Ким Кардашьян показала редкие фото со своей свадьбы
    Ким Кардашьян показала редкие фото со своей свадьбы
    Ким Кардашьян показала редкие фото со своей свадьбы

    «Несколько закулисных кадров с нашей свадьбы пять лет назад», – подписала снимки Ким.

    На фотографиях запечатлены жених Канье Уэст, выбирающий костюм для церемонии, прогуливающиеся на фоне живописной Флоренции родственники и друзья Ким Кардашян, а также другие интересные детали торжественного дня.

    Ранее в Интернете появился снимок звезды реалити-шоу, сделанный в начале 2000-х годов. На нем можно рассмотреть, как Ким выглядела до многочисленных пластических операций задолго до брака с Канье Уэстом.

    Кардашьян Канье Уэст
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