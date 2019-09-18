Ким Кардашьян устроила трогательную фотосессию с мужем и детьми



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Ким Кардашьян

Звезда устроила милый семейный пикник

38-летняя Ким Кардашьян проводит время с мужем Канье Уэстом и тремя детьми – шестилетней Норт, трехлетним Уэстом и годовалой Чикаго – отдыхают на природе. Супруги так полюбили штат за его красоту, что решили приобрести здесь ранчо.

На новом снимке семейство позировали на фоне идиллического пейзажа. Рэпер и инстадива нашли для ужина романтичное место – возвышенность, с которой открывается великолепный вид на горы и закат.

Ким назвала семейный снимок «Ночь в Вайоминге». Поклонников растрогал кадр из путешествия. Особое впечатление на них произвела прическа Сейнта. «Обожаю, когда у Сейнта отрастают кудри», «Волосы Сейнта – огонь», «Такой милый», «Можно мне такую же прическу?» – прокомментировали пользователи Instagram.

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