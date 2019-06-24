Клаудиа Шиффер вспомнила забавную историю о покойном Лагерфельде



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Клаудиа Шиффер instagram.com/claudiaschiffer/

Супермодель почтила память знаменитого дизайнера

В Большом дворце Парижа состоялась церемония, посвященная модельеру. Почтить память Лагерфельда пришли такие знаменитости как Хелен Миррен, Джиджи Хадид, первая леди Франции Брижит Макрон, Тильда Суинтон, Клаудиа Шиффер и многие другие.

Что касается последней, то немецкая супермодель посвятила Карлу Лагерфельду отдельный пост на своей странице в Instagram. 48-летняя звезда мировых подиумов поделилась архивными снимками с кутюрье и рассказала о самом ярком воспоминании, связанном с ним.

«Для одной из рекламных кампаний Chanel мы отправились в Вену, и я помню, как Карл танцевал вальс перед нами и смеялся. Это мое любимое воспоминание о нем», – подписала фотографии Шиффер.

Напомним, Карл Лагерфельд умер 19 февраля 2019 года. У него диагностировали рак поджелудочной железы. После смерти модельер завещал все наследство своей любимой кошке Шупетт.

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