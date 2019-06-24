  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Клаудиа Шиффер вспомнила забавную историю о покойном Лагерфельде

    • Розсилка
    <p>Клаудиа Шиффер</p> <p>instagram.com/claudiaschiffer/</p> - Клаудиа Шиффер вспомнила забавную историю о покойном Лагерфельде

    Клаудиа Шиффер

    instagram.com/claudiaschiffer/

    Супермодель почтила память знаменитого дизайнера

    В Большом дворце Парижа состоялась церемония, посвященная модельеру. Почтить память Лагерфельда пришли такие знаменитости как Хелен Миррен, Джиджи Хадид, первая леди Франции Брижит Макрон, Тильда Суинтон, Клаудиа Шиффер и многие другие.

    Что касается последней, то немецкая супермодель посвятила Карлу Лагерфельду отдельный пост на своей странице в Instagram. 48-летняя звезда мировых подиумов поделилась архивными снимками с кутюрье и рассказала о самом ярком воспоминании, связанном с ним.

    1 з 16
    на весь екран згорнути
    Клаудиа Шиффер вспомнила забавную историю о покойном Лагерфельде
    Клаудиа Шиффер вспомнила забавную историю о покойном Лагерфельде
    Клаудиа Шиффер вспомнила забавную историю о покойном Лагерфельде
    Клаудиа Шиффер вспомнила забавную историю о покойном Лагерфельде
    Клаудиа Шиффер вспомнила забавную историю о покойном Лагерфельде
    Клаудиа Шиффер вспомнила забавную историю о покойном Лагерфельде
    Клаудиа Шиффер вспомнила забавную историю о покойном Лагерфельде
    Клаудиа Шиффер вспомнила забавную историю о покойном Лагерфельде
    Клаудиа Шиффер вспомнила забавную историю о покойном Лагерфельде
    Клаудиа Шиффер вспомнила забавную историю о покойном Лагерфельде
    Клаудиа Шиффер вспомнила забавную историю о покойном Лагерфельде
    Клаудиа Шиффер вспомнила забавную историю о покойном Лагерфельде
    Клаудиа Шиффер вспомнила забавную историю о покойном Лагерфельде
    Клаудиа Шиффер вспомнила забавную историю о покойном Лагерфельде
    Клаудиа Шиффер вспомнила забавную историю о покойном Лагерфельде
    instagram.com/claudiaschiffer/

     «Для одной из рекламных кампаний Chanel мы отправились в Вену, и я помню, как Карл танцевал вальс перед нами и смеялся. Это мое любимое воспоминание о нем», – подписала фотографии Шиффер.

    Напомним, Карл Лагерфельд умер 19 февраля 2019 года. У него диагностировали рак поджелудочной железы. После смерти модельер завещал все наследство своей любимой кошке Шупетт.

     Читайте также: Кейт Миддлтон с детьми сделали очень трогательный подарок принцу Уильяму.


    знаменитости умер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ