Клаудиа Шиффер вспомнила забавную историю о покойном Лагерфельде
Клаудиа Шиффер
instagram.com/claudiaschiffer/
Супермодель почтила память знаменитого дизайнера
В Большом дворце Парижа состоялась церемония, посвященная модельеру. Почтить память Лагерфельда пришли такие знаменитости как Хелен Миррен, Джиджи Хадид, первая леди Франции Брижит Макрон, Тильда Суинтон, Клаудиа Шиффер и многие другие.
Что касается последней, то немецкая супермодель посвятила Карлу Лагерфельду отдельный пост на своей странице в Instagram. 48-летняя звезда мировых подиумов поделилась архивными снимками с кутюрье и рассказала о самом ярком воспоминании, связанном с ним.
«Для одной из рекламных кампаний Chanel мы отправились в Вену, и я помню, как Карл танцевал вальс перед нами и смеялся. Это мое любимое воспоминание о нем», – подписала фотографии Шиффер.
Напомним, Карл Лагерфельд умер 19 февраля 2019 года. У него диагностировали рак поджелудочной железы. После смерти модельер завещал все наследство своей любимой кошке Шупетт.