Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом



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Княгиня Шарлен и князь Монако Альбера II

Монарх продолжает работать, за его здоровьем наблюдает врач

Князь Монако Альбер II болен коронавирусом. В заявлении дворца сказано, что его состояние не вызывает беспокойства: князь продолжает работать из офиса в своей частной квартире и поддерживает связь с членами кабинета и правительства.

«Князь Альбер продолжает работать из кабинета своих апартаментов, он находится в постоянном контакте с членами своего кабинета, своего правительства и со своими самыми близкими соратниками», — рассказали во дворце.

Также в заявлении князь попросил жителей ограничить передвижение и до минимума сократить контакты.

Напомним, все больше звезд Голливуда сообщают о положительных тестах на коронавирус. Одним из первых был Том Хэнкс со своей супругой, которых, кстати, уже выписали из больницы. Недавно о заболевании сообщил актер Идрис Эльба, после коронавирус обнаружили у актера Кристофера Хивью, известного по сериалу «Игра престолов». Также опасный вирус подхватила украинская «девушка Бонда» Ольга Куриленко.