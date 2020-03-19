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    Жизнь

    Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом

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    <p>Княгиня Шарлен и князь Монако Альбера II</p> - Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом

    Княгиня Шарлен и князь Монако Альбера II

    Монарх продолжает работать, за его здоровьем наблюдает врач

    Князь Монако Альбер II болен коронавирусом. В заявлении дворца сказано, что его состояние не вызывает беспокойства: князь продолжает работать из офиса в своей частной квартире и поддерживает связь с членами кабинета и правительства.

    «Князь Альбер продолжает работать из кабинета своих апартаментов, он находится в постоянном контакте с членами своего кабинета, своего правительства и со своими самыми близкими соратниками», — рассказали во дворце.

    Также в заявлении князь попросил жителей ограничить передвижение и до минимума сократить контакты.

    Напомним, все больше звезд Голливуда сообщают о положительных тестах на коронавирус. Одним из первых был Том Хэнкс со своей супругой, которых, кстати, уже выписали из больницы. Недавно о заболевании сообщил актер Идрис Эльба, после коронавирус обнаружили у актера Кристофера Хивью, известного по сериалу «Игра престолов». Также опасный вирус подхватила украинская «девушка Бонда» Ольга Куриленко.

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