  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Настя Каменских поделилась с подписчиками списком любимых книг

    • Розсилка
    Настя Каменских поделилась с подписчиками списком любимых книг
    Настя Каменских позаботилась о культурном развитии поклонников

    Каменских поделилась книгами для самопознания и развития

    Каменских определила список любимой литературы. Певица подчеркивает, что каждая из этих книг в свое время открывала Насте глаза на многие вещи.

    «В разные периоды жизни мне в руки попадались книги, которые помогали осознать многие вещи и изменили мою жизнь в той или иной степени. Хочу поделиться ими и с вами. Сохраняйте пост, чтобы не потерять», — пишет Каменских.

    Топ-6 книг от Насти Каменских:

    «Радикальное прощение» К. Типпинг.

    «7 навыков высокоэффективных людей» С. Кови.

    «Тонкое искусство пофигизма» М. Мэнсон.

    «Мечтать не вредно» Б. Шер.

    «Лабиринт одиночества» О. Пас.

    Испанский\Английский\Итальянский или любой другой разговорник.

    Также свой новый пост Настя сопроводила красноречивым фото. На снимке исполнительница сидит в домашней обстановке — на диване, с книгой в руках. Рядом — любимица Мими, которая словно тоже читает с хозяйкой книгу.

    kamenskux_90055244_255473432148871_675829003101178359_n_01
    instagram.com/kamenskux

    Одета Настя также в расслабленную домашнюю одежду — спортивные штаны, свитшот. На исполнительнице — ни капли макияжа при этом, никакой прически. Отдых также пошел на пользу Каменских.

    Кстати, не забывает Настя и про активные тренировки. На днях певица провела тренировку в прямом эфир. И пообещала, что обязательно опубликует запись на своем Youtube-канале.

    книги знаменитости Настя Каменских певица искусство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ