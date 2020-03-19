Настя Каменских поделилась с подписчиками списком любимых книг



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Настя Каменских позаботилась о культурном развитии поклонников

Каменских поделилась книгами для самопознания и развития

Каменских определила список любимой литературы. Певица подчеркивает, что каждая из этих книг в свое время открывала Насте глаза на многие вещи.

«В разные периоды жизни мне в руки попадались книги, которые помогали осознать многие вещи и изменили мою жизнь в той или иной степени. Хочу поделиться ими и с вами. Сохраняйте пост, чтобы не потерять», — пишет Каменских.

Топ-6 книг от Насти Каменских:

«Радикальное прощение» К. Типпинг.

«7 навыков высокоэффективных людей» С. Кови.

«Тонкое искусство пофигизма» М. Мэнсон.

«Мечтать не вредно» Б. Шер.

«Лабиринт одиночества» О. Пас.

Испанский\Английский\Итальянский или любой другой разговорник.

Также свой новый пост Настя сопроводила красноречивым фото. На снимке исполнительница сидит в домашней обстановке — на диване, с книгой в руках. Рядом — любимица Мими, которая словно тоже читает с хозяйкой книгу.

instagram.com/kamenskux

Одета Настя также в расслабленную домашнюю одежду — спортивные штаны, свитшот. На исполнительнице — ни капли макияжа при этом, никакой прически. Отдых также пошел на пользу Каменских.

Кстати, не забывает Настя и про активные тренировки. На днях певица провела тренировку в прямом эфир. И пообещала, что обязательно опубликует запись на своем Youtube-канале.