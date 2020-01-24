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    Жизнь

    Когда свидание пошло не по плану: в Tinder появится тревожная кнопка

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    <p>Пользователь сможет незаметно подать сигнал диспетчеру</p> <div></div> - Когда свидание пошло не по плану: в Tinder появится тревожная кнопка

    Пользователь сможет незаметно подать сигнал диспетчеру

    Если с клиентом не удастся связаться, диспетчер вызовет экстренные службы

    Приложение для знакомств Tinder внедряет новые функции системы безопасности, среди которых есть тревожная кнопка. Пользователь может нажать ее, если во время свидания что-то пошло не так, сообщает CNN. Кроме того, в приложении появится возможность зачекиниться, таким образом сообщив друзьям, где проходит свидание.

    Для внедрения этих функций владелец Tinder Match Group выкупил долю в разработчике приложения Noonlight, которое отслеживает геолокацию и при необходимости сообщает правоохранительным органам об угрозе пользователю. Однако, чтобы использовать функции безопасности в Tinder, пользователю придется установить и Noonlight.

    Если пользователь почувствует, что свидание становится опасным, он может нажать на кнопку, которая тут же отправит сигнал диспетчерам. Сначала диспетчер напишет пользователю и, если тот не ответит, позвонит ему. Если пользователь не ответит и на звонок, то диспетчер вызовет экстренные службы.

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