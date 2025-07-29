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Вчений із США вигадав, як досліджувати космос за допомогою сонячних дзеркал

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Вчений із США вигадав, як досліджувати космос за допомогою сонячних дзеркал
Джон Сандаскі стоїть у полі геліостатів на Національному випробувальному центрі сонячної теплової енергії
фото: Craig Fritz

Вчений підкреслив потенціал системи для оборонних цілей

Джон Сандаскі з Національної лабораторії Sandia (США) розробляє нетрадиційний метод пошуку астероїдів у темряві, використовуючи геліостати – сонячні дзеркала, які зазвичай відбивають сонячне світло для виробництва електроенергії. Про це повідомляє Interesting Engineering, передає «Главком».

Геліостати, які здебільшого не працюють вночі, можуть стати дешевим і ефективним інструментом для виявлення слабкого світла, відбитого від об’єктів поблизу Землі. Це дасть змогу завчасно виявляти потенційні загрози від астероїдів.

Вчений із США вигадав, як досліджувати космос за допомогою сонячних дзеркал фото 1

У межах експерименту Сандаскі використовував 212 геліостатів Національної сонячної теплової випробувальної установки. Його метод зосереджується на вимірюванні швидкості руху астероїдів відносно зірок, що дозволяє економити час і ресурси порівняно з традиційними телескопами.

Вчений також підкреслив потенціал системи для оборонних цілей, зокрема для відстеження космічних апаратів у складній для моніторингу навколомісячній зоні.

Нагадаємо, що вчені Центру геологічних наук імені Гельмгольца виявили, що області всередині гірських хребтів, де глибокі мантійні породи залягають близько до поверхні, є перспективними місцями для виробництва природного водню.

Між тим, сінгапурський стартап Flint розробила паперові батареї, які обіцяють стати дешевшою, безпечнішою та екологічнішою альтернативою літій-іонним акумуляторам.

Крім того, британські інженери запустили перший у світі двигун, що працює на рідкому азоті. 

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Теги: космос вчені наука

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