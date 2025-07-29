Вчений із США вигадав, як досліджувати космос за допомогою сонячних дзеркал
Вчений підкреслив потенціал системи для оборонних цілей
Джон Сандаскі з Національної лабораторії Sandia (США) розробляє нетрадиційний метод пошуку астероїдів у темряві, використовуючи геліостати – сонячні дзеркала, які зазвичай відбивають сонячне світло для виробництва електроенергії. Про це повідомляє Interesting Engineering, передає «Главком».
Геліостати, які здебільшого не працюють вночі, можуть стати дешевим і ефективним інструментом для виявлення слабкого світла, відбитого від об’єктів поблизу Землі. Це дасть змогу завчасно виявляти потенційні загрози від астероїдів.
У межах експерименту Сандаскі використовував 212 геліостатів Національної сонячної теплової випробувальної установки. Його метод зосереджується на вимірюванні швидкості руху астероїдів відносно зірок, що дозволяє економити час і ресурси порівняно з традиційними телескопами.
Вчений також підкреслив потенціал системи для оборонних цілей, зокрема для відстеження космічних апаратів у складній для моніторингу навколомісячній зоні.
Нагадаємо, що вчені Центру геологічних наук імені Гельмгольца виявили, що області всередині гірських хребтів, де глибокі мантійні породи залягають близько до поверхні, є перспективними місцями для виробництва природного водню.
Між тим, сінгапурський стартап Flint розробила паперові батареї, які обіцяють стати дешевшою, безпечнішою та екологічнішою альтернативою літій-іонним акумуляторам.
Крім того, британські інженери запустили перший у світі двигун, що працює на рідкому азоті.