Вчений із США вигадав, як досліджувати космос за допомогою сонячних дзеркал

Джон Сандаскі стоїть у полі геліостатів на Національному випробувальному центрі сонячної теплової енергії

Вчений підкреслив потенціал системи для оборонних цілей

Джон Сандаскі з Національної лабораторії Sandia (США) розробляє нетрадиційний метод пошуку астероїдів у темряві, використовуючи геліостати – сонячні дзеркала, які зазвичай відбивають сонячне світло для виробництва електроенергії. Про це повідомляє Interesting Engineering, передає «Главком».

Геліостати, які здебільшого не працюють вночі, можуть стати дешевим і ефективним інструментом для виявлення слабкого світла, відбитого від об’єктів поблизу Землі. Це дасть змогу завчасно виявляти потенційні загрози від астероїдів.

У межах експерименту Сандаскі використовував 212 геліостатів Національної сонячної теплової випробувальної установки. Його метод зосереджується на вимірюванні швидкості руху астероїдів відносно зірок, що дозволяє економити час і ресурси порівняно з традиційними телескопами.

Вчений також підкреслив потенціал системи для оборонних цілей, зокрема для відстеження космічних апаратів у складній для моніторингу навколомісячній зоні.

Нагадаємо, що вчені Центру геологічних наук імені Гельмгольца виявили, що області всередині гірських хребтів, де глибокі мантійні породи залягають близько до поверхні, є перспективними місцями для виробництва природного водню.

Між тим, сінгапурський стартап Flint розробила паперові батареї, які обіцяють стати дешевшою, безпечнішою та екологічнішою альтернативою літій-іонним акумуляторам.

Крім того, британські інженери запустили перший у світі двигун, що працює на рідкому азоті.