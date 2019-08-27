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    Жизнь

    Конор Макгрегор замечен за поцелуями с возлюбленной на итальянском побережье

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    Конор Макгрегор замечен за поцелуями с возлюбленной на итальянском побережье

    Спортсмен проводит каникулы с семьей

    Конор Макгрегор, опять оказавшийся в центре скандала после избиения пожилого мужчины в ирландском пабе, устроил семейные каникулы, чтобы отдохнуть от повышенного внимания прессы. Экс-чемпиона UFC заметили на побережье Италии в компании его возлюбленной Ди Девлин.

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    Конор Макгрегор замечен за поцелуями с возлюбленной на итальянском побережье
    Конор Макгрегор замечен за поцелуями с возлюбленной на итальянском побережье
    Конор Макгрегор замечен за поцелуями с возлюбленной на итальянском побережье
    Конор Макгрегор замечен за поцелуями с возлюбленной на итальянском побережье
    Конор Макгрегор замечен за поцелуями с возлюбленной на итальянском побережье
    Конор Макгрегор замечен за поцелуями с возлюбленной на итальянском побережье
    Конор Макгрегор замечен за поцелуями с возлюбленной на итальянском побережье
    Конор Макгрегор замечен за поцелуями с возлюбленной на итальянском побережье

    Напомним, недавно в Сеть просочилось видео, на котором Макгрегор ударил мужчину, отказавшегося пробовать его виски в одном из пабов Дублина. Инцидент произошел еще в апреле. Конор уже извинился за свое поведение и признал вину: «Я был не прав. Человек просто хотел хорошо провести время в пабе, не заканчивая день вот так. Фанаты во мне разочарованы, это очень больно. Я верну их любовь через уважение и искупление». 31-летний ирландец добавил, что с достоинством примет любую меру наказания, которую назначит полиция.

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