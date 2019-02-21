Константин Меладзе признался, что его путешествие по женщинам окончено



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Константин Меладзе

Известный российский продюсер и композитор Константин Меладзе разоткровенничался во время интервью

Константин Меладзе впервые за долгое время дал откровенное интервью передаче «Vласть vs Vлащенко», в котором рассказал об отношении к политике и молодой супруге Вере Брежневой.

Как оказалось, Константин Меладзе большую часть времени проводит в Италии. Там у композитора есть дом.

«У меня дома разбросаны по трем странам - в Украине, России, Италии. Основной дом у нас сейчас там (в Италии,- прим. ред.). В 1998 году я поселился в Киеве, а теперь спустя 20 лет мы с женой поселились вот в этом месте, которое нам очень понравилось. Захотелось осесть там», - рассказал Меладзе во время интервью.

Также Константин отметил, что его дети живут в Киеве, а он работает в России и Украине.

«Это уже много лет продолжается, все разбросано по разным странам», - сказал продюсер. Также Константин Меладзе намекнул, что причиной переезда была и политическая составляющая.

«Политика агрессивно лезет в любую семью и во все щели жизни. Возможно, наш отъезд связан, в том числе с этим. Там включаешь телевизор и смотришь, как что-то поет или танцует»,- признался Меладзе.

Конечно же, во время интервью были вопросы и о экс-солистке группы «Виа Гра» Вере Брежневой.

« Мое путешествие по женщинам окончено. Потому что я выбрал ее. Все», - заявил Константин Меладзе.

Напомним, что Константин Меладзе и Вера Брежнева официально зарегистрировали свои отношения в октябре 2015 года. Церемония бракосочетания прошла в Италии.

«На нашей свадьбе никого не было. Мы это сделали по-простому, вдвоем в Италии, стараясь никого не напрягать и не делать из этого шумихи. Мне кажется, это совершенно естественно в ситуации, когда люди относятся друг к другу бережно, не хотят спугнуть свое счастье, а наоборот, хотят оставить хоть какой-то островок нормальной человеческой жизни для себя. Нас все равно кто-то сфотографировал - не получилось так тихо, как мы хотели, но в любом случае мы провели там 2-3 дня так, как мечтали, а не так, как предписывал этикет, сложные церемониальные правила и так далее. Я не говорю о себе, но, мне кажется, таким людям, как Вера, у которых и так хватает публичных обязанностей, хочется побыть в ощущении, что ты нормальный человек, что у тебя есть какая-то закрытая территория, где ты можешь быть самим собой», - признался Меладзе в одном из интервью после свадьбы.