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    Шоу-биз

    Стала известна причина смерти Децла. Это не наркотики

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    Децл - Стала известна причина смерти Децла. Это не наркотики
    Децл

    В крови известного рэпера Децла, который умер после выступления в Ижевске в ночь на 3 февраля, не обнаружили запрещенных веществ

    Причину смерти озвучила мать артиста Ирина Толмацкая в эфире российского телеканала.

    По ее словам, Децл не справился с высокой нагрузкой. «Причина смерти — перенагрузки. Он записал за последние полгода два альбома. Как-то жаловался, что болит рука и нога», — отметила мать покойного артиста.

    Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на «Бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Удмуртской Республики», специалисты проверили стаканы с вином, колой и кофе, которые стояли в гримерке, однако нигде нет никаких следов запрещенных препаратов.

    Сомнение вызывает только стакан с яблочным соком, где нашли небольшой белый осадок. Возможно, это обезболивающие, которое артист выпил после выступления. Его также отправят на дополнительную экспертизу в несколько российских лабораторий.

    Напомним, что Кирилл Толмацкий умер в ночь на 3 февраля после концерта в Ижевске. Предварительной причиной смерти музыканта назвали сердечную патологию, хотя близкие утверждали, что он не жаловался на здоровье. Ему было 35 лет.

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