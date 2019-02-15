Вера Брежнева показала, как нужно любить друг друга



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Вера Брежнева

Певица и супруга продюсера Константина Меладзе презентовала новый клип

Большинство музыкальных работ Веры Брежневой посвящены темам любви и семьи. И клипы для своих композиций певица чаще всего создает яркие и солнечные. Однако новая работа 37-летней певицы кардинально отличается от предыдущих.

Вера представила клип на песню «Любите друг друга», вышедшую в ноябре 2018 года. «Для меня это больше, чем песня. Именно поэтому видео получилось больше, чем клип. Любовь — это волшебство, которое есть в каждом. Люди, любите друг друга», — написала певица в Instagram.

Несмотря на такое позитивное описание, сюжет у клипа достаточно мрачный. Группа людей пытается выбраться из замерзшего мира, однако на пути к спасительному порталу многие погибают. И лишь детям, в груди которых горит настоящая любовь, удается выбраться.

Джерело: graziamagazine.ru