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    Шоу-биз

    Вера Брежнева показала, как нужно любить друг друга

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    Вера Брежнева - Вера Брежнева показала, как нужно любить друг друга
    Вера Брежнева

    Певица и супруга продюсера Константина Меладзе презентовала новый клип

    Большинство музыкальных работ Веры Брежневой посвящены темам любви и семьи. И клипы для своих композиций певица чаще всего создает яркие и солнечные. Однако новая работа 37-летней певицы кардинально отличается от предыдущих.

    Вера представила клип на песню «Любите друг друга», вышедшую в ноябре 2018 года. «Для меня это больше, чем песня. Именно поэтому видео получилось больше, чем клип. Любовь — это волшебство, которое есть в каждом. Люди, любите друг друга», — написала певица в Instagram.

    Несмотря на такое позитивное описание, сюжет у клипа достаточно мрачный. Группа людей пытается выбраться из замерзшего мира, однако на пути к спасительному порталу многие погибают. И лишь детям, в груди которых горит настоящая любовь, удается выбраться.

    Джерело: graziamagazine.ru

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