  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Король Малайзии женился на русской модели

    • Розсилка
    Король Малайзии женился на русской модели

    Если Меган Маркл вышла замуж за принца, то «Мисс Москва – 2015» охмурила короля

    Король Малайзии Султан Муххамед V женился на обладательнице титула «Мисс Москва – 2015» Оксане Воеводиной. По информации Комсомольской правды, свадьба состоялась 22 ноября в роскошном комплексе на Рублевке.

    Свадебная церемония прошла по традициям двух стран. Король Малайзии был одет в традиционный наряд, а его 25-летняя возлюбленная сначала появилась в белом свадебном платье, а потом сменила его на хиджаб. Так же сообщается, что Оксана Воеводина сменила веру накануне свадьбы и приняла ислам. 

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Король Малайзии женился на русской модели
    Король Малайзии женился на русской модели
    Король Малайзии женился на русской модели
    twitter.com/su_is91

    Стоит отметить, что это не первый брак Муххамеда V. Ранее он был женат на представительнице королевской семьи Паттани. Брак продлился четыре года.

    Читайте також
    фотография модель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ