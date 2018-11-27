Король Малайзии женился на русской модели



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Если Меган Маркл вышла замуж за принца, то «Мисс Москва – 2015» охмурила короля

Король Малайзии Султан Муххамед V женился на обладательнице титула «Мисс Москва – 2015» Оксане Воеводиной. По информации Комсомольской правды, свадьба состоялась 22 ноября в роскошном комплексе на Рублевке.

Свадебная церемония прошла по традициям двух стран. Король Малайзии был одет в традиционный наряд, а его 25-летняя возлюбленная сначала появилась в белом свадебном платье, а потом сменила его на хиджаб. Так же сообщается, что Оксана Воеводина сменила веру накануне свадьбы и приняла ислам.

Стоит отметить, что это не первый брак Муххамеда V. Ранее он был женат на представительнице королевской семьи Паттани. Брак продлился четыре года.