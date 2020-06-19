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    Жизнь

    Кристина Агилера снялась голой в поддержку геев и лесбиянок (фото)

    • Розсилка
    Певица Кристина Агилера - Кристина Агилера снялась голой в поддержку геев и лесбиянок (фото)
    Певица Кристина Агилера
    instagram.com/xtina/

    Артистка заявила, что гордится решением Верховного суда США

    Американская певица Кристина Агилера поделилась фотографией, на которой предстала голой на фоне радужного флага. Артистка выложила снимок в поддержку ЛГБТ-сообщества в Instagram.

    Агилера заявила, что гордится решением Верховного суда США, согласно которому увольнение работника за то, что он гей или трансгендер, приравнивается к нарушению законодательства.

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    Кристина Агилера снялась голой в поддержку геев и лесбиянок (фото)
    Кристина Агилера снялась голой в поддержку геев и лесбиянок (фото)
    Кристина Агилера снялась голой в поддержку геев и лесбиянок (фото)
    instagram.com/xtina/

    Соответствующее постановление суда вышло 16 июня. Июнь в США отмечают как «месяц прав геев и лесбиянок» (Gay and Lesbian Pride Month). Дата была выбрана в связи со столкновениями между представителями секс-меньшинств и полицейскими в Нью-Йорке в июне 1969 года.

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    певица ЛГБТ новости увольнение
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