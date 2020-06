В Британии умерла легендарная певица Вера Линн. Ей было 103 года



Певица Вера Линн

Артистку называли «любимицей армии» и символом надежды во времена Второй мировой войны

В возрасте 103 лет умерла британская певица, дама ордена Британской империи Вера Линн. Об этом сообщает The Guardian.

Вера Линн прославилась во время Второй мировой войны. В 1940 году она начала выступления на радио Би-би-си в собственной музыкальной программе «Искренне ваша», которая была посвящена британским военнослужащим. Также Линн выступала с военными концертами перед солдатами в Египте, Индии и Бирме.

Песня Веры Линн We’ll Meet Again («Мы встретимся снова») стала гимном надежды во времена Второй мировой. Пластинки певицы раскупались мгновенно. Ее стали называть «любимицей армии» (The forces sweetheart) и символом надежды Великобритании.

К слову, фразу из песни We’ll Meet Again недавно процитировала королева Елизавета II во время своего обращения к нации по ситуации с коронавирусом. «Нас должно утешать то, что, хотя нам, возможно, придется еще многое перенести, лучшие дни вернутся: мы будем вновь с нашими друзьями, мы будем вновь с нашими семьями, мы снова встретимся», — сказала Елизавета II.

В 1952 году Вера Линн стала первой британской певицей, возглавившей чарт журнала Billboard. В ноябре того же года сразу три композиции Линн — Forget Me Not, The Homing Waltz и Auf Wiederseh’n Sweetheart — попали в первый британский хит-парад журнала New Musical Express.

В 2009 году 92-летняя Вера Линн стала старейшей исполнительницей, попадавшей в музыкальные чарты. Ее альбом We’ll Meet Again: The Very Best of Vera Lynn занял первое место в UK Albums Chart.