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    Кристофер Нолан снимет фильм об «отце атомной бомбы»

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    Знаменитый режиссер Кристофер Нолан - Кристофер Нолан снимет фильм об «отце атомной бомбы»
    Знаменитый режиссер Кристофер Нолан

    По слухам, одну из ролей в картине исполнит Киллиан Мерфи, который снялся уже в пяти фильмах режиссера

    Знаменитый режиссер Кристофер Нолан готовится к съемкам проекта об американском физике Роберте Оппенгеймере — руководителе знаменитого Манхэттенского проекта во времена Второй мировой и «отце атомной бомбы». Об этом сообщает издание Deadline. По слухам, одну из ролей в картине исполнит Киллиан Мерфи, который снялся уже в пяти фильмах Нолана.

    Несмотря на то что всеми проектами Кристофера (начиная с «Бессонницы») занималась Warner Bros., на этот раз сотрудничать с ней Нолан якобы не захотел. Вероятно, из-за решения студии выпускать фильмы одновременно в кино и на HBO Max, который режиссер назвал «худшим стриминговым сервисом».

    Ранее «Скотч» сообщал, что Билык и Дикусар снова сошлись на паркете «Танцев со звездами».

    Аккомпанировал Ирине на пианино лично ее бывший возлюбленный Дмитрий Коляденко. Еще одной изюминкой номера стало участие в нем Дмитрия Дикусара, еще одного бывшего возлюбленного певицы.

    Дмитрий Дикусар неожиданно не только танцевал вместе с Ириной Билык во время этого чувственного номера, но и пел: он выполнил второй куплет песни.

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    Теги: кино
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    Кристофер Нолан снимет фильм об «отце атомной бомбы»