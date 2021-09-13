Кристофер Нолан снимет фильм об «отце атомной бомбы»

По слухам, одну из ролей в картине исполнит Киллиан Мерфи, который снялся уже в пяти фильмах режиссера

Знаменитый режиссер Кристофер Нолан готовится к съемкам проекта об американском физике Роберте Оппенгеймере — руководителе знаменитого Манхэттенского проекта во времена Второй мировой и «отце атомной бомбы». Об этом сообщает издание Deadline. По слухам, одну из ролей в картине исполнит Киллиан Мерфи, который снялся уже в пяти фильмах Нолана.

Несмотря на то что всеми проектами Кристофера (начиная с «Бессонницы») занималась Warner Bros., на этот раз сотрудничать с ней Нолан якобы не захотел. Вероятно, из-за решения студии выпускать фильмы одновременно в кино и на HBO Max, который режиссер назвал «худшим стриминговым сервисом».

Ранее «Скотч» сообщал, что Билык и Дикусар снова сошлись на паркете «Танцев со звездами».

Аккомпанировал Ирине на пианино лично ее бывший возлюбленный Дмитрий Коляденко. Еще одной изюминкой номера стало участие в нем Дмитрия Дикусара, еще одного бывшего возлюбленного певицы.

Дмитрий Дикусар неожиданно не только танцевал вместе с Ириной Билык во время этого чувственного номера, но и пел: он выполнил второй куплет песни.