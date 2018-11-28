  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Кронпринц Дании и его супруга не будут разводиться

    • Розсилка
    <span>Кронпринц Дании Фредерик и&nbsp;его супруга Мэри</span> - Кронпринц Дании и его супруга не будут разводиться
    Кронпринц Дании Фредерик и его супруга Мэри
    Legion Media

    Королевская чета, вопреки слухам, преодолели кризис и забыли о разводе

    Кронпринц Дании Фредерик и его супруга Мэри женаты более 14 лет, и летом ходили слухи,  в знак любви друг к другу, они собираются провести символическую церемонию бракосочетания и обновить клятвы. Однако уже осенью в СМИ просочилась другая информация: королевская чета собралась разводиться.

    «Появилось много слухов о напряженности между Мэри и Фредом. Шепчутся о возможном разводе или разрыве, и это стало серьезным стрессом для всего дворца — все пытаются разобраться, что же происходит», — рассказал тогда инсайдер изданию New Idea.

    Приближенные к дворцу источники предположили, что отношения между мужем и женой накалились, так как Мэри пришлось взять на себя больше обязанностей после того, как кронпринц перенес тяжелую операцию на спине.

    Однако Фредерик и Мэри либо не собирались разводиться вовсе, либо передумали: в минувшие выходные пара появилась на ежегодной церемонии вручения премии The Crown Prince Couple's Prizes.

    3736d9612bd98992871f6fbf3d4ce9cf
    Фото:Legion Media

    Супруги не скрывали чувств, улыбались и поддерживали друг друга.

    Джерело: graziamagazine.ru

    Читайте також
    мужчина и женщина знаменитости
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ