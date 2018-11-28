Кронпринц Дании и его супруга не будут разводиться



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Кронпринц Дании Фредерик и его супруга Мэри Legion Media

Королевская чета, вопреки слухам, преодолели кризис и забыли о разводе

Кронпринц Дании Фредерик и его супруга Мэри женаты более 14 лет, и летом ходили слухи, в знак любви друг к другу, они собираются провести символическую церемонию бракосочетания и обновить клятвы. Однако уже осенью в СМИ просочилась другая информация: королевская чета собралась разводиться.

«Появилось много слухов о напряженности между Мэри и Фредом. Шепчутся о возможном разводе или разрыве, и это стало серьезным стрессом для всего дворца — все пытаются разобраться, что же происходит», — рассказал тогда инсайдер изданию New Idea.

Приближенные к дворцу источники предположили, что отношения между мужем и женой накалились, так как Мэри пришлось взять на себя больше обязанностей после того, как кронпринц перенес тяжелую операцию на спине.

Однако Фредерик и Мэри либо не собирались разводиться вовсе, либо передумали: в минувшие выходные пара появилась на ежегодной церемонии вручения премии The Crown Prince Couple's Prizes.

Фото: Legion Media

Супруги не скрывали чувств, улыбались и поддерживали друг друга.

Джерело: graziamagazine.ru