Кохана ексміністра Кулеби розповіла, як чоловік вмовляв почекати із відкриттям секс-шопу

Підприємниця та кохана Кулеби Світлана Павелецька заявила, що ідея бізнесу з’явилася ще до звільнення ексміністра

Підприємниця та наречена колишнього міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби Світлана Павелецька розповіла, що Дмитро Кулеба на початку не підтримував ідею відкриття нею магазину товарів для дорослих і просив відкласти запуск бізнесу, поки він обіймав посаду. Про це повідомляє «Главком» із посилання на інтерв'ю Павелецької Yotube-каналу «Алеся Бацман».

За словами Павелецької, ідея запуску бізнесу з’явилася ще тоді, коли Кулеба був чинним міністром закордонних справ, однак він одразу звернув увагу на можливі репутаційні ризики. «Він тоді ще був міністром і сказав: «Ти уявляєш, що буде? Давай зачекаєш. Поки ви знайдете приміщення, поки все підготуєте – подивимось», – розповіла Павелецька.

Вона зазначила, що фактично почала реалізовувати проєкт уже після того, як Кулебу звільнили з посади. «Потім його звільнили – і все, це стало значно легше робити», – додала вона.

Павелецька також пояснила, що бізнес із товарами для дорослих на Заході давно не є табуйованим і активно розвивається, зокрема серед старших вікових груп. За її словами, індустрія товарів для дорослих у світі щороку зростає майже на 10%, що значно перевищує темпи зростання багатьох інших ринків.

Водночас вона визнала, що в Україні тема сексуальності досі залишається значно більш чутливою, ніж у західних країнах, особливо в публічному просторі.

У цьому ж інтерв'ю Павелелецька прокоментувала скандальне відео з опери, а також заявила, що її сусідом у будинку в центрі Києва є екскерівник Офісу президента Андрій Єрмак. За словами Павелецької, квартиру в центрі Києва вона придбала ще до того, як Дмитро Кулеба обіймав посаду міністра.

Нагадаємо, раніше Світлана Павелецька пропонувала українцям альтернативний спосіб зігрівання в умовах відсутності опалення. Вона сказала, що в секс-шопі у продажу є секс-іграшки з функцією регулювання температури, які можуть нагріватися до 38 градусів.