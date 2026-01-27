Андрій Єрмак – сусід Кулеби. Наречена ексміністра розповіла деталі

Наречена Кулеби Світлана Павелецька розповіла, що ексглава Офісу президента живе в одному з ними районі Києва

Підприємниця та наречена колишнього міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби Світлана Павелецька заявила, що її сусідом у будинку в центрі Києва є екскерівник Офісу президента Андрій Єрмак. Про це повідомляє «Главком» з посилання на інтерв'ю Павелецької Yotube-каналу «Алеся Бацман».

За словами Павелецької, квартиру в центрі Києва вона придбала ще до того, як Дмитро Кулеба обіймав посаду міністра. «Коли ми вже в’їхали, Дмитро був міністром, і ми дізналися, що Андрій Борисович – наш сусід. Ну, про це писали всі телеграм-канали, то в цьому нема секрету», – сказала вона.

Павелецька зазначила, що з Андрієм Єрмаком вони не спілкуються тісно, хоча періодично бачаться. «Якщо там, собачку виходили вигулювати, він виходив з машини, кивали. Ну, ми ж люди, всі чемні», – додала вона.

Водночас, за її словами, жодних особистих контактів чи візитів одне до одного вони не мали. Павелецька також розповіла, що під час купівлі квартири рієлтори намагалися переконати її в угоді, посилаючись на відомих сусідів. «Кажуть, знаєте, ось тут живе Наталка Могилевська в сусідньому під’їзді. Я кажу, о, Господи», – згадала вона.

Раніше Світлана Павелецька розповіла про плани ексочільника МЗС створити власну ферму в селі на межі Полтавської та Сумської областей після завершення війни.

До слова, колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привернув увагу користувачів соцмереж після публікації фотографії, на якій він позує у кардигані італійського бренду Dolce & Gabbana вартістю близько $3 тис.

Нагадаємо, що Світлана Павелецька пропонувала українцям альтернативний спосіб зігрівання в умовах відсутності опалення. Вона сказала, що в секс-шопі у продажу є секс-іграшки з функцією регулювання температури, які можуть нагріватися до 38 градусів.