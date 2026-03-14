Ветеранка Крістіна Саніна та Василь Вірастюк підкорили Ukrainian Fashion Week

Функціональний одяг для ветеранів із різним рівнем ампутацій на подіумі продемонстрували ветерани російсько-української війни

Український подіум стає дедалі більш інклюзивним та соціально відповідальним. У межах Ukrainian Fashion Week в Києві, відбувся показ колекції осінь-зима 2026/2027. Зірковою подією вечора став вихід на подіум ветеранки ЗСУ Крістіни Саніної разом із відомим українським стронгменом та народним депутатом Василем Вірастюком.Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NV.

Крістіна Саніна та Василь Вірастюк Фото: Володимир Босак

Для 30-річної ветеранки Крістіни Саніної це вже другий досвід моделінгу на UFW. У 29 років вона втратила обидві ноги, але не впала у відчай. Вона стала першою українкою, яка пройшла процедуру остеоінтеграції та отримала титанові імпланти, що дозволили їй повернутися до повноцінного життя.

Михайло Дроботенко Фото: Володимир Босак

Окрім неї, функціональний одяг продемонстрували й інші ветерани війни, зокрема Руслан Іванов – після ампутації повернувся у професійний спорт. Також Михайло Дроботенко – попри втрату обох ніг, став одним із найсильніших адаптивних спортсменів України.

Руслан Іванов Фото: Володимир Босак

