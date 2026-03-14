Ветеранка Крістіна Саніна та Василь Вірастюк підкорили Ukrainian Fashion Week

Максим Бурич
Крістіна Саніна та Василь Вірастюк на показі Ukrainian Fashion Week
фото: Володимир Босак

Функціональний одяг для ветеранів із різним рівнем ампутацій на подіумі продемонстрували ветерани російсько-української війни

Український подіум стає дедалі більш інклюзивним та соціально відповідальним. У межах Ukrainian Fashion Week в Києві, відбувся показ колекції осінь-зима 2026/2027. Зірковою подією вечора став вихід на подіум ветеранки ЗСУ Крістіни Саніної разом із відомим українським стронгменом та народним депутатом Василем Вірастюком.Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NV.

Для 30-річної ветеранки Крістіни Саніної це вже другий досвід моделінгу на UFW. У 29 років вона втратила обидві ноги, але не впала у відчай. Вона стала першою українкою, яка пройшла процедуру остеоінтеграції та отримала титанові імпланти, що дозволили їй повернутися до повноцінного життя.

Окрім неї, функціональний одяг продемонстрували й інші ветерани війни, зокрема Руслан Іванов – після ампутації повернувся у професійний спорт. Також Михайло Дроботенко – попри втрату обох ніг, став одним із найсильніших адаптивних спортсменів України.

Нагадаємо, Українську дизайнерку Кацьянову Юлію звинувачують у плагіаті. Майстриня представила в Омані нову колекцію свого одягу з петриківським розписом, однак деякі візерунки на ньому належать художниці Галині Назаренко.

Як відомо, тайська співачка та реперка Ліса (Лаліса Манобан), відома учасниця популярного K-pop гурту Blackpink, відвідала церемонію «Еммі-2025» у сукні від українського бренду Lever Couture. 

Читайте також

Вірастюк є почесним президентом Федерації стронгмену України
Гераскевич – Герой України? Нардеп Вірастюк не розібрався, за що він голосував у Раді
12 березня, 15:39
Програма передбачає комплекс занять для фізичного та психологічного відновлення ветеранів і ветеранок
Під керівництвом призера Олімпіади. «Метінвест» запровадив програму реабілітації ветеранів за допомогою плавання
10 березня, 14:15
Обвинуваченому загрожує до десяти років позбавлення волі
Пограбування ветерана на протезі у Києві: справу передано до суду
25 лютого, 12:00
Зірка «Володаря перснів» прочитав вірш українського ветерана Артура Дроня (відео)
24 лютого, 17:08
Олександр Протченко повернувся до роботи тренером
Ветеран війни з Росією очолив юнацьку команду клубу УПЛ
22 лютого, 23:10
Тарас Левкович та Вікторія Опришко одружилися 15 лютого 2026 року
Ветеран Тарас Левкович із подвійною ампутацією ніг одружився. Зворушливі кадри
19 лютого, 14:09
Військовий знепритомнів через втрату крові та прокинувся у морзі
Прокинувся в морзі. Ветеран з Чернігова розповів, як втратив руку на фронті
18 лютого, 09:10
Надавачами послуг медико-психологічного супроводу можуть стати заклади незалежно від форми власності, а також фізичні особи-підприємці
Ветерани зможуть безкоштовно лікуватися від залежностей: як працює програма
17 лютого, 08:52
У ДТЕК створили окрему страхову програму для ветеранів «Ветеран+»
ДТЕК доєднався до спільноти бізнесу дружнього до ветеранів Новини компаній
16 лютого, 18:26

Популярна річ у кожному домі може непомітно шкодити здоров’ю
Дизайнерка одягу з петриківським розписом потрапила у скандал
«Пройняло до мурах». Рятувальник заграв на саксофоні та розчулив українців (відео)
Харків'янка знайшла у власній квартирі 900 кажанів (фото)
Ексміністр Кулеба назвав дату свого весілля та пояснив, чому не святкуватиме цей день
В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
Сьогодні, 06:00
«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
Вчора, 19:59
«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ
Вчора, 14:54
Україна остаточно втратила чергового талановитого гімнаста
Вчора, 14:36
Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном (відео)
Вчора, 13:49
Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
12 березня, 11:37

Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
