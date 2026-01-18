Кулеба заликав бізнес долучитись до Пунктів незламності

В за стосунку «Дія» можна знайти актуальну мапу Пунктів незламності

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявив про проведення масштабної верифікації мережі Пунктів незламності. В умовах безперервного енергетичного терору з боку РФ держава прагне забезпечити максимальну прозорість та доступність допомоги для громадян через цифрові інструменти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Олексія Кулебу.

Актуальна інформація про місця, де є тепло та зв'язок, зібрана в застосунку «Дія».

Олексій Кулеба наголосив, що в умовах надзвичайної ситуації швидкість пошуку допомоги має вирішальне значення. У застосунку «Дія» функціонує інтерактивна мапа, яка дозволяє знайти найближчий пункт.

«Наше завдання – щоб у кожному місті й громаді люди чітко знали, куди йти за теплом, світлом та зв’язком, і могли знайти цю інформацію у кілька кліків за лічені секунди», – підкреслив Кулеба.

Наразі триває повний аудит усіх наявних об’єктів. Кулеба закликає українців активно залишати відгуки безпосередньо в «Дії».

Держава запрошує підприємців долучатися до ініціативи. Якщо кафе, магазин, аптека чи АЗК мають генератор та можливість надати людям прихисток, вони можуть зареєструватися на сайті nezlamnist.gov.ua. Після швидкої перевірки такий заклад з'явиться на загальній мапі.

Нагадаємо, начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко звернувся до киян і представників бізнесу із закликом допомагати безпритульним тваринам, які особливо страждають від холоду, нестачі їжі та води, пише «Главком».

За його словами, у складних умовах війни випробування проходять не лише люди, а й тварини, які повністю залежать від людської турботи. Він закликав містян залишати теплу воду, підгодовувати собак і котів, а за можливості пускати їх у теплі приміщення.

«Навіть невеликий прояв турботи може врятувати життя пухнастика», – наголосив Ткаченко.

У КМВА підкреслили, що підтримка безпритульних тварин – це прояв людяності, який особливо важливий у кризові часи.