Дмитро Кулеба відреагував на хейт соцмереж через вібратори

Ексміністр МЗС України Дмитро Кулеба відреагував на критику своєї нареченої Світлани Павелецької через її висловлювання про інтимну альтернативу опаленню. Колишній посадовець звернувся до українців та дав їм кілька порад. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Дмитра Кулеби.

««Відірвалися від реальності!», «Ненажерливі!», «Кончені!», «Досить знущатися з людей!», «Щоб ви здохли!». Росія щодня б’є не лише по нашій енергетиці. Вона бʼє і по наших думках та емоціях, бо її ціль #1 – єдність України. Москва відводить від себе удар, провокуючи в нас гнів, спрямований всередину країни. Наш гнів – це ті самі орешніки, калібри та шахеди, тільки випущені нами один в одного», – зазначив Дмитро Кулеба у своєму дописі.

Також Дмитро Кулеба навів у дописі кілька порад зі своєї книги «Війна за реальність». Зокрема, в цитатах із книги посадовця йшлося про маніпуляції ворога під час війни, які створюють протиріччя в суспільстві всередині країни.



Щодо цього Кулеба дав українцям практичні поради.«Усі часи в усіх країнах працює один алгоритм – Війна створює виснаження (жертви, погані умови життя). Ворог знаходить і вирощує внутрішню лінію конфлікту (народу та еліти, тилу та фронту, Київ та регіони, переселенці та місцеві). Публічний простір запускається думка: «Проблема не в зовнішньому ворогу – проблема в нас самих, особливо там нагорі» – пише Кулеба.



За словами Дмитра Кулеби, українці піддаються через виснаження через в умовах війни та наших реалій. «Підштовх в інфопросторі запускають найпростіший інстинкт: знайти винного поруч і розірвати його. Ніхто ні про що не встигає подумати, щоб зрозуміти, що нами маніпулюють, бо працює схема «побачив – бий». Саме цього й добивається ворог», – пише у своїй книзі Дмитро Кулеба.



Також колишній міністр МЗС зазначає, що люди часто потрапляють під вплив думок більшості. Водночас маніпулятор – ворог діє швидко, щоб громадськість не встигала аналізувати ситуацію. «За цією схемою по наших емоціях нам поступово навʼязують внутрішнього ворога замість зовнішнього. Логіка маніпуляції – щоб українці витрачали сили на взаємну ненависть, а не на спротив ворогу», – вважає Дмитро Кулеба.



Тому автор книги радить: «Якщо повідомлення змушує вас ненавидіти українця більше, ніж Росію – воно працює на ворога. Щоразу, коли кортить розірвати співвітчизника, зупиніться на хвилинку і спочатку запитайте себе: Хто виграє, якщо я зараз зненавиджу українця поруч?».

