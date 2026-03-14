Популярна річ у кожному домі може непомітно шкодити здоров’ю

glavcom.ua
Популярні ароматичні свічки можуть бути джерелом шкідливого забруднення повітря у приміщеннях. Про це повідомляє Daily Mail із посиланням на нові дослідження та попередження експертів, пише «Главком».

За даними фахівців, під час горіння свічки у повітря можуть потрапляти леткі органічні сполуки, зокрема бензол, толуол і формальдегід, які у високих концентраціях здатні подразнювати дихальні шляхи та класифікуються як канцерогенні.

Особливе занепокоєння викликають парафінові свічки, які широко використовують у масовому виробництві. Парафін є побічним продуктом переробки нафти, тому під час його горіння можуть утворюватися додаткові шкідливі речовини.

Синтетичні ароматизатори та мікрочастинки

Дослідники також звертають увагу на синтетичні ароматизатори, які додають до багатьох свічок. Деякі з них можуть виділяти фталати – хімічні сполуки, що пов’язують із порушеннями гормональної системи.

Під час горіння свічки утворюються надзвичайно дрібні частинки. Це значно менше за частинки, які виникають під час приготування їжі. Через мікроскопічний розмір вони можуть проникати глибоко в легені та навіть у кровотік.

Особлива небезпека для дітей і людей з астмою

Експерти попереджають, що найбільш чутливими до такого забруднення можуть бути:

  • люди з астмою
  • люди з хронічними респіраторними хворобами
  • діти
  • люди похилого віку

Водночас дослідники наголошують, що ризик зростає у погано провітрюваних приміщеннях, де продукти горіння накопичуються в повітрі.

Як зменшити ризики

Фахівці радять дотримуватися кількох простих правил:

  • провітрювати кімнату під час використання свічок
  • не залишати свічки горіти надто довго
  • підрізати ґноти перед використанням
  • уникати використання свічок біля людей із проблемами дихання
  • за можливості використовувати світлодіодні альтернативи

На думку експертів, такі прості заходи можуть значно зменшити вплив забруднення повітря у приміщенні.

