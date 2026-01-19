Кулеба опублікував фото у кардигані Dolce & Gabbana майже за $3 тис.

Дмитро Кулеба оприлюднив фото у кардигані за майже 120 тисяч гривень

Кардиган належить до преміальної лінійки італійського бренду

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привернув увагу користувачів соцмереж після публікації фотографії, на якій він позує у кардигані італійського бренду Dolce & Gabbana вартістю близько $3 тис. Знімок з’явився на його сторінці в Instagram невдовзі після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомляє «Главком».

На оприлюдненій світлині Кулеба постає у сірому об’ємному кардигані грубої в’язки. За описом виробу на офіційному сайті Dolce & Gabbana, річ виготовлена зі суміші вовни альпаки та мериноса й має масивні ґудзики, стилізовані під ручну роботу.

Публікація викликала активне обговорення у мережі. Частина користувачів звернула увагу на високу вартість одягу на тлі війни та складної соціально-економічної ситуації в країні. Інші зауважили, що Кулеба наразі не обіймає державної посади й має право на приватні покупки.

Сам ексміністр не пояснював походження кардигана і не коментував критику. Кулеба закликав менше сидіти вдома без світла й частіше відвідувати кав’ярні та ресторани.

Нещодавно Дмитро Кулеба підтвердив, що під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським питання його повернення на державну службу або отримання нової посади не обговорювалося. За словами Кулеби, під час розмови сторони зосередилися на обговоренні ситуації в Україні та можливих кроків для її посилення, а не на кадрових питаннях.