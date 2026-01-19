Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Кулеба опублікував фото у кардигані Dolce & Gabbana майже за $3 тис.

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Кулеба опублікував фото у кардигані Dolce & Gabbana майже за $3 тис.
Дмитро Кулеба оприлюднив фото у кардигані за майже 120 тисяч гривень
t.me/harley_with_love

Кардиган належить до преміальної лінійки італійського бренду

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привернув увагу користувачів соцмереж після публікації фотографії, на якій він позує у кардигані італійського бренду Dolce & Gabbana вартістю близько $3 тис. Знімок з’явився на його сторінці в Instagram невдовзі після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомляє «Главком».

На оприлюдненій світлині Кулеба постає у сірому об’ємному кардигані грубої в’язки. За описом виробу на офіційному сайті Dolce & Gabbana, річ виготовлена зі суміші вовни альпаки та мериноса й має масивні ґудзики, стилізовані під ручну роботу.

Публікація викликала активне обговорення у мережі. Частина користувачів звернула увагу на високу вартість одягу на тлі війни та складної соціально-економічної ситуації в країні. Інші зауважили, що Кулеба наразі не обіймає державної посади й має право на приватні покупки.

Сам ексміністр не пояснював походження кардигана і не коментував критику. Кулеба закликав менше сидіти вдома без світла й частіше відвідувати кав’ярні та ресторани.

Нещодавно Дмитро Кулеба підтвердив, що під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським питання його повернення на державну службу або отримання нової посади не обговорювалося. За словами Кулеби, під час розмови сторони зосередилися на обговоренні ситуації в Україні та можливих кроків для її посилення, а не на кадрових питаннях.

Читайте також:

Теги: гроші Дмитро Кулеба Dolce & Gabbana

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Монастир Святої Єлизавети використовує свої доходи для підтримки агресії Росії проти України
Кремлівські «черниці-шпигунки» проникли до Швеції – The Telegraph
Вчора, 20:58
На думку Дмитра Кулеби, російсько-українська війна завершиться тоді, коли Путін змириться з тим, що Україна виборола своє право на існування
«До кінця зими ніякого припинення вогню не буде». Ексглава МЗС остудив очікування українців
17 сiчня, 22:30
З 1 січня в Україні стартувала державна програма підтримки батьків, які працюють, «єЯсла»
Програма «єЯсла»: як батькам отримати гроші на догляд за дитиною
14 сiчня, 19:26
В Україні з 1 січня збільшилася мінімальна зарплата
З 1 січня в Україні зросла мінімальна зарплата
1 сiчня, 17:51
Поліцейські висунули фігуранту обвинувачення в нападі з метою заволодіння чужим майном
На Одещині молодик катував військового, щоб «вибити» гроші
28 грудня, 2025, 18:32
Нове підвищення акцизів. Як зміниться ціна на пальне з 1 січня?
Нове підвищення акцизів. Як зміниться ціна на пальне з 1 січня?
24 грудня, 2025, 17:14
Українці за кордоном мають декларувати доходи
Українці за кордоном зобов’язані декларувати іноземні доходи – Податкова
22 грудня, 2025, 16:04
Зловмисник отримав від куратора детальні відеоінструкції, як саме вчиняти підпал та як фіксувати це на відео для звіту
У Чернігові чоловік за $500 погодився працювати на Росію
20 грудня, 2025, 21:15
Глава держави проводить діалог із лідерами щодо часткового фінансування української армії
Армія у 800 тисяч Україні не по кишені. Президент пояснив, де братимуть гроші на військо
20 грудня, 2025, 19:53

Події в Україні

Кулеба опублікував фото у кардигані Dolce & Gabbana майже за $3 тис.
Кулеба опублікував фото у кардигані Dolce & Gabbana майже за $3 тис.
Окупанти атакували Харків: є загибла, понад десяток поранених
Окупанти атакували Харків: є загибла, понад десяток поранених
Синоптикиня Діденко повідомила, коли чекати на послаблення морозів
Синоптикиня Діденко повідомила, коли чекати на послаблення морозів
Як будуть вимикати світло 20 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 20 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
Нацгвардія посилює охорону Чорнобильської АЕС та зони відчуження
Нацгвардія посилює охорону Чорнобильської АЕС та зони відчуження
Уряд вніс до Ради проєкт Трудового кодексу
Уряд вніс до Ради проєкт Трудового кодексу

Новини

Трамп придбав облігації Netflix і Warner Bros після оголошення про їхнє злиття
Сьогодні, 17:58
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 19 січня
Сьогодні, 05:59
В Австрії внаслідок сходження двох лавин загинули п’ятеро лижників
Вчора, 04:19
Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
16 сiчня, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
16 сiчня, 14:06
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
16 сiчня, 12:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua