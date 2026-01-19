Кулеба опублікував фото у кардигані Dolce & Gabbana майже за $3 тис.
Кардиган належить до преміальної лінійки італійського бренду
Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привернув увагу користувачів соцмереж після публікації фотографії, на якій він позує у кардигані італійського бренду Dolce & Gabbana вартістю близько $3 тис. Знімок з’явився на його сторінці в Instagram невдовзі після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомляє «Главком».
На оприлюдненій світлині Кулеба постає у сірому об’ємному кардигані грубої в’язки. За описом виробу на офіційному сайті Dolce & Gabbana, річ виготовлена зі суміші вовни альпаки та мериноса й має масивні ґудзики, стилізовані під ручну роботу.
Публікація викликала активне обговорення у мережі. Частина користувачів звернула увагу на високу вартість одягу на тлі війни та складної соціально-економічної ситуації в країні. Інші зауважили, що Кулеба наразі не обіймає державної посади й має право на приватні покупки.
Сам ексміністр не пояснював походження кардигана і не коментував критику. Кулеба закликав менше сидіти вдома без світла й частіше відвідувати кав’ярні та ресторани.
Нещодавно Дмитро Кулеба підтвердив, що під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським питання його повернення на державну службу або отримання нової посади не обговорювалося. За словами Кулеби, під час розмови сторони зосередилися на обговоренні ситуації в Україні та можливих кроків для її посилення, а не на кадрових питаннях.
Коментарі — 0