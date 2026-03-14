Таємницю Бенксі розкрито: журналісти назвали справжнє ім'я загадкового вуличного художника

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Роботи Бенксі є в Україні
У ході розслідування з'ясувалося, що під псевдонімом Бенксі може ховатися митець із Брістоля

Довгі роки справжнє ім'я знаменитого художника Бенксі залишалося таємницею. Тепер же його особистість, імовірно, була розкрита. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Так, за даними журналістів, у ході розслідування з'ясувалося, що під псевдонімом «Бенксі» може ховатися художник Робін Ганнінгем. За словами журналістів, він є уродженцем британського Брістоля, де в 1990-х роках почалася його кар'єра.

В агентстві проаналізували архівні матеріали, старі інтерв'ю, публічні документи та свідчення людей, які були знайомі з художником. Вони вважають, що саме Ганнінгем найкраще відповідає опису та біографії художника.

Зазначається, що Ганнінгем у певний момент змінив ім'я на Девід Джонс. Імовірно, це сталося через спроби британських ЗМІ розкрити його особу.

Також журналісти додали, що наприкінці 2022 року до зруйнованого будинку в селі Горенка в Київській області під'їхала машина швидкої допомоги, з якої вийшли троє чоловіків. Вони приклали трафарети і почали малювати балончиками з фарбою, після чого з'явилося знамените графіті з бородатим чоловіком у ванні. Як виявилося, це була одна з робіт Бенксі.

Це була не єдина робота художника в Україні. Він особисто підтвердив, що є автором семи графіті в Києві, Ірпені, Горенці та Бородянці.

В агентстві нагадали, що Бенксі став відомим своїми роботами на стінах будівель, мостах або інших міських поверхнях. Багато з них мають політичний або соціальний підтекст. Довгі роки Бенксі працював анонімно, а його роботи продавалися на аукціонах за мільйони доларів.

Нагадаємо, у Лондоні розгорівся скандал навколо творчості відомого стріт-арт художника Бенксі. Свіже графіті Бенксі з'явилося на фасаді Королівського суду 8 вересня, проте вже того самого дня малюнок закрили чорною плівкою й обгородили металевими бар'єрами.У Скотленд-Ярді підтвердили початок розслідування. Правоохоронці пояснили, що йдеться про можливе пошкодження пам'ятки архітектури, оскільки будівля має охоронний статус.

До слова, відомий стріт-арт-художник Бенксі опублікував на своїй сторінці в Instagram роботу, яка відразу ж привернула увагу аудиторії. Автор намалював графіті, що зображує Мадонну з немовлям. На грудях у жінки рана – її немов пронизали трубою, яка є частиною стіни. Малюк з відчаєм дивиться на матір.

Таємницю Бенксі розкрито: журналісти назвали справжнє ім'я загадкового вуличного художника
Таємницю Бенксі розкрито: журналісти назвали справжнє ім'я загадкового вуличного художника
Ветеранка Крістіна Саніна та Василь Вірастюк підкорили Ukrainian Fashion Week
Ветеранка Крістіна Саніна та Василь Вірастюк підкорили Ukrainian Fashion Week
Популярна річ у кожному домі може непомітно шкодити здоров'ю
Популярна річ у кожному домі може непомітно шкодити здоров’ю
Дизайнерка одягу з петриківським розписом потрапила у скандал
Дизайнерка одягу з петриківським розписом потрапила у скандал
«Пройняло до мурах». Рятувальник заграв на саксофоні та розчулив українців (відео)
«Пройняло до мурах». Рятувальник заграв на саксофоні та розчулив українців (відео)
Харків'янка знайшла у власній квартирі 900 кажанів (фото)
Харків'янка знайшла у власній квартирі 900 кажанів (фото)

