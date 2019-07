Квентин Тарантино составил плей-лист из 60 треков, которые он использовал в своих фильмах



Квентин Тарантино

Треки из «Убить Билла», «Криминального чтива» и других легендарных лент режиссера – к премьере «Однажды в Голливуде»

Режиссер Квентин Тарантино сделал неожиданный подарок своим поклонникам – в рамках партнерства со стриминговым сервисом Spotify он составил плей-лист из 60 любимых треков, которые использовал в работе. Об этом пишет Highsnobiety.

Этот плей-лист – что-то вроде путешествия по волнам памяти для всех фанатов вселенной Тарантино: в него вошли и всем известные мотивы из «Убить Билла», и You Never Can Tell, под которую танцевали Джон Траволта и Ума Турман в «Криминальном чтиве», и заглавная тема из «Джанго освобожденного».

Общая длительность плей-листа – около 4 часов.