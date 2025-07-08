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12 вітрин паризького універмагу присвячено українському бренду

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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На фасаді будівлі розмістили банер Ruslan Baginskiy площею 140 м² у синьо-жовтих кольорах
фото з соцмереж

Спільний проєкт Ruslan Baginskiy з Galeries Lafayette якраз припав на 10-річчя бренду

Український бренд Ruslan Baginskiy оформив 12 вітрин паризького універмагу Galeries Lafayette, прикрасивши їх збільшеними версіями своїх знакових речей та відсиланнями до українських традиційних технік та ремесел. В самому універмазі також відкрили поп-ап та магазин Ruslan Baginskiy. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку бренду в cоцмережах.

Окрім оформлення вітрин, на фасаді будівлі також розмістили банер Ruslan Baginskiy площею 140 м² у синьо-жовтих кольорах. Спільний проєкт Ruslan Baginskiy з Galeries Lafayette якраз припав на 10-річчя бренду. Вітрини у виконанні Ruslan Baginskiy будуть представлені там до 25 серпня.

12 вітрин паризького універмагу присвячено українському бренду фото 1
12 вітрин паризького універмагу присвячено українському бренду фото 2
12 вітрин паризького універмагу присвячено українському бренду фото 3
Руслан Багінський – український дизайнер та модельєр головних уборів. У 2015 році він створив бренд Ruslan Baginskiy.

Ruslan Baginskiy став першим українським брендом, який реалізував подібний масштабний takeover у Galeries Lafayette – одному з найзнаковіших європейських універмагів, який щороку приймає 27 млн відвідувачів. Раніше вітрини універмагу оформлювали Jean Paul Gaultier, Jacquemus, Prada та Louis Vuitton. 

12 вітрин паризького універмагу присвячено українському бренду фото 4
12 вітрин паризького універмагу присвячено українському бренду фото 5

Нагадаємо, у жовтні 2024 року Ruslan Baginskiy взяв участь у виставці в Луврі. У Палаці Лувру представили три знакові силуети українського бренду: ковбойський капелюх, прикрашений кристалами, капелюх зі штучного хутра hair hat та фірмовим силуетом бренду baker boy cap. 

До слова, американська співачка Мадонна зустріла 2022 рік у балаклаві від українського дизайнера Руслана Багінського. 

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Теги: дизайнер

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Життя

12 вітрин паризького універмагу присвячено українському бренду
12 вітрин паризького універмагу присвячено українському бренду
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