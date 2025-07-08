12 вітрин паризького універмагу присвячено українському бренду

Спільний проєкт Ruslan Baginskiy з Galeries Lafayette якраз припав на 10-річчя бренду

Український бренд Ruslan Baginskiy оформив 12 вітрин паризького універмагу Galeries Lafayette, прикрасивши їх збільшеними версіями своїх знакових речей та відсиланнями до українських традиційних технік та ремесел. В самому універмазі також відкрили поп-ап та магазин Ruslan Baginskiy. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку бренду в cоцмережах.

Окрім оформлення вітрин, на фасаді будівлі також розмістили банер Ruslan Baginskiy площею 140 м² у синьо-жовтих кольорах. Спільний проєкт Ruslan Baginskiy з Galeries Lafayette якраз припав на 10-річчя бренду. Вітрини у виконанні Ruslan Baginskiy будуть представлені там до 25 серпня.

Руслан Багінський – український дизайнер та модельєр головних уборів. У 2015 році він створив бренд Ruslan Baginskiy.

Ruslan Baginskiy став першим українським брендом, який реалізував подібний масштабний takeover у Galeries Lafayette – одному з найзнаковіших європейських універмагів, який щороку приймає 27 млн відвідувачів. Раніше вітрини універмагу оформлювали Jean Paul Gaultier, Jacquemus, Prada та Louis Vuitton.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року Ruslan Baginskiy взяв участь у виставці в Луврі. У Палаці Лувру представили три знакові силуети українського бренду: ковбойський капелюх, прикрашений кристалами, капелюх зі штучного хутра hair hat та фірмовим силуетом бренду baker boy cap.

До слова, американська співачка Мадонна зустріла 2022 рік у балаклаві від українського дизайнера Руслана Багінського.