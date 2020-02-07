Телеведущий признался в гомосексуальности после 27 лет брака



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Филлип Шофилд

57-летний британский телеведущий Филлип Шофилд признался в гомосексуальности после 27 лет брака

Филлип Шофилд, ведущий передачи This Morning на британском канале ITV, объявил, что он гей.

В заявлении, опубликованном в Твиттере программы, ведущий, который женат на своей жене почти 27 лет, отдал дань уважения своей семье.

«Благодаря силе и поддержке моей жены и моих дочерей я примирился с тем, что я гей», — сказал он.

Филлип Шофилд

57-летний также сказал, что заплакал прямо перед коллегами, когда признавался в своей гомосексуальности. Шофилд писал о том, что долго «сражался с самим собой».

Он закончил призывом к людям быть добрыми, «особенно к моей семье».

«Только столкнувшись лицом к лицу с правдой, только будучи честным, я могу надеяться, что в моей голове будет мир и что я найду путь вперед», - написал он.