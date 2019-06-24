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    Жизнь

    Леди Гага отказалась встречаться с Купером

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    Леди Гага и Брэдли Купер - Леди Гага отказалась встречаться с Купером
    Леди Гага и Брэдли Купер

    Певица чувствует себя виноватой, что стала косвенной причиной расставания актера с Ириной Шейк

    Леди Гага старается держаться от Брэдли Купера подальше после того, как стало известно о его разрыве с Ириной Шейк. Певица испытывает чувство вины, так как стала косвенной причиной расставания актера с моделью.

    Долгое отсутствие Купера из-за съемок и промо-компаний фильма «Звезда родилась» внесло напряженность в отношения пары. Масла в огонь подлили и сообщения об «особенной дружбе» между певицей и актером.

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    Леди Гага отказалась встречаться с Купером
    Леди Гага отказалась встречаться с Купером
    Леди Гага отказалась встречаться с Купером
    Леди Гага отказалась встречаться с Купером
    Леди Гага отказалась встречаться с Купером
    Леди Гага отказалась встречаться с Купером
    Леди Гага отказалась встречаться с Купером
    Леди Гага отказалась встречаться с Купером
    Леди Гага отказалась встречаться с Купером
    Леди Гага отказалась встречаться с Купером
    Леди Гага отказалась встречаться с Купером
    Леди Гага отказалась встречаться с Купером
    Леди Гага отказалась встречаться с Купером
    Леди Гага отказалась встречаться с Купером

    Свою роль сыграл и разрыв Леди Гаги с женихом Кристианом Карино, который произошел перед церемонией награждения «Оскар», где певица вместе с Купером проникновенно исполнила дуэтом «Shallow».

    Их номер был настолько наполнен чувствами, что многие тут же решили, что дыма без огня не бывает и между двумя больше, чем дружба.

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