Леди Гага отказалась встречаться с Купером



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Леди Гага и Брэдли Купер

Певица чувствует себя виноватой, что стала косвенной причиной расставания актера с Ириной Шейк

Леди Гага старается держаться от Брэдли Купера подальше после того, как стало известно о его разрыве с Ириной Шейк. Певица испытывает чувство вины, так как стала косвенной причиной расставания актера с моделью.

Долгое отсутствие Купера из-за съемок и промо-компаний фильма «Звезда родилась» внесло напряженность в отношения пары. Масла в огонь подлили и сообщения об «особенной дружбе» между певицей и актером.

Свою роль сыграл и разрыв Леди Гаги с женихом Кристианом Карино, который произошел перед церемонией награждения «Оскар», где певица вместе с Купером проникновенно исполнила дуэтом «Shallow».

Их номер был настолько наполнен чувствами, что многие тут же решили, что дыма без огня не бывает и между двумя больше, чем дружба.

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