Леди Гага отказалась встречаться с Купером
Певица чувствует себя виноватой, что стала косвенной причиной расставания актера с Ириной Шейк
Леди Гага старается держаться от Брэдли Купера подальше после того, как стало известно о его разрыве с Ириной Шейк. Певица испытывает чувство вины, так как стала косвенной причиной расставания актера с моделью.
Долгое отсутствие Купера из-за съемок и промо-компаний фильма «Звезда родилась» внесло напряженность в отношения пары. Масла в огонь подлили и сообщения об «особенной дружбе» между певицей и актером.
Свою роль сыграл и разрыв Леди Гаги с женихом Кристианом Карино, который произошел перед церемонией награждения «Оскар», где певица вместе с Купером проникновенно исполнила дуэтом «Shallow».
Их номер был настолько наполнен чувствами, что многие тут же решили, что дыма без огня не бывает и между двумя больше, чем дружба.