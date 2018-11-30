Легендарные мужские часы Cartier Privé вышли в обновленном виде



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Культовая коллекция совершила революцию в 1906 году

В январе на Международном салоне ювелирно-часового искусства в Женеве Cartier представят новую коллекцию мужских наручных часов Privé. В нее вошли две версии культовых часов Cartier Tonneau: модели уже больше века — первые Tonneau были изготовлены в 1906 году (tonneau, в переводе с французского, — «бочка», отсюда и форма).

Наручные часы с циферблатом в форме слегка раздутого посередине прямоугольника стали революционной на тот момент альтернативой классическим круглым. Кроме того, Cartier выполнили их в платине, хотя хронографы тогда в большинстве своем были золотыми. Овальные часы лучше сидели на запястье, платина выглядела богаче золота — клиенты полюбили часы Tonneau за современный подход к дизайну.

Tonneau образца 2018 отличаются от тех, что производили в начале прошлого века. Изменились часовая и минутная стрелки, а также добавилась версия с механизмом-скелетоном калибра 9199 MC. Итак, в коллекции Privé две модели — часы Tonneau с обычным циферблатом (и механизмом калибра 1917 MC) и часы с видимым механизмом. Обе модели представлены в платине и в розовом золоте. Ремешки разных цветов (синий, серый, коричневый) выполнены из кожи аллигатора.

Джерело: Esquire